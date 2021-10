​Legault commet un «abus de pouvoir» dans ses négociations avec les médecins, dit Anglade

Les oppositions reprochent au ministre de la Santé, Christian Dubé, d’avoir profité de l’état d’urgence sanitaire pour obtenir des données au sujet des médecins de famille qui « n’en font pas assez », et ce, en pleine négociation avec les omnipraticiens.

En mêlée de presse mercredi, M. Dubé a admis avoir été en mesure de « faire des croisements », en partie « à cause de l’urgence sanitaire », pour avoir davantage de détails sur la prise en charge des médecins.

En agissant de la sorte, le gouvernement a commis un « abus de pouvoir », a souligné jeudi la cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade. « C’est un exemple patent de ce qui ne devrait pas être fait dans notre démocratie et ça devrait justifier le fait qu’on lève cette urgence sanitaire », a-t-elle ajouté.

« Le décret d’urgence permet des pouvoirs extraordinaires dans une situation extraordinaire », a-t-elle rappelé. « Là, le premier ministre François Legault a décidé d’utiliser le décret pour obtenir des informations [et] il ne devrait pas utiliser ces informations-là de la manière dont il le fait. »

Dans sa mêlée de presse, Christian Dubé avait précisé que les chiffres qu’il a obtenus lui permettent de dire que « sur les 4000 [médecins qui n’ont pas une prise en charge suffisante selon le gouvernement], il y en a 1500 qui ne “font” même pas 500 patients. » Le ministre a précisé avoir eu des informations que « peut-être, bien peu de personnes ont eues dans le passé ». Les équipes du président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Louis Godin, « les savent ces chiffres-là », a-t-il ensuite indiqué, en rappelant que près de 15 % des médecins de famille prennent en charge moins de 500 patients.

Une dérive éthique ?

Devant les médias, Dominique Anglade a déclaré que ça « pourrait être une option » de solliciter la commissaire à l’éthique et à la déontologie afin qu’elle se penche sur la question. Avant elle, le député péquiste Joël Arseneau a dit « examiner la possibilité » de saisir la commissaire de l’affaire.

« Je ne me prononcerai pas sur le fond, mais je partage cette inquiétude-là à savoir qu’il peut y avoir une dérive si on utilise la loi sur les mesures sanitaires pour contourner les lois régulières dans un processus de négociation ou dans un processus de communication visant à faire porter le blâme [sur les médecins] », a-t-il dit.

De l’avis de M. Arseneau, l’approche du premier ministre — qui s’est impatienté face aux omnipraticiens au cours des derniers jours — est « complètement contreproductive » et laisse en plan les 880 000 Québécois qui sont toujours en attente d’un médecin de famille. « On sait maintenant qu’il n’atteindra pas l’objectif qu’il s’était fixé, la promesse qu’il avait faite aux Québécois que tous auraient un médecin de famille avant la fin du mandat [en octobre 2022] », a-t-il lancé. En s’en prenant aux médecins, « le gouvernement, encore une fois, entreprend une campagne pour se délester de sa responsabilité, pour camoufler son inaction des trois dernières années », a-t-il poursuivi.

Vincent Marissal, de Québec solidaire, a dit croire que « la CAQ pousse le bouchon pas mal loin en utilisant l’état d’urgence pour obtenir sa liste noire de médecins de famille ». « C’est une autre preuve qu’on ne peut pas continuer de signer des chèques en blanc au gouvernement : il faut mettre fin à l’état d’urgence sanitaire qui permet à la CAQ de faire la pluie et le beau temps », a-t-il ajouté.

Sa collègue Manon Massé a demandé au gouvernement de s’expliquer sur ses méthodes. « Lorsque le pouvoir est concentré dans un seul bureau, ça peut amener à utiliser de façon peut-être non adéquate ce à quoi ça devrait servir », a-t-elle affirmé. Elle ne s’est pas avancée jusqu’à dire que dans le cas des médecins, l’utilisation de l’état d’urgence avait été « non adéquate ».

« Je n’ai pas ce qu’il faut pour me prononcer là-dessus, mais il y a une chose [que je] sais vraiment, c’est qu’au Québec, ça n’a plus de bon sens que ce soit un gouvernement qui a été élu avec 36 %, 37 % des voix qui gouverne, maintenant depuis plus de 20 mois, comme [si ses membres] étaient les seuls décideurs. On existe. »