La libérale Marie Montpetit fait des reproches publiquement à Gaétan Barrette

La députée libérale Marie Montpetit a publiquement reproché à son collègue Gaétan Barrette d’avoir tenu des propos improductifs concernant les négociations du gouvernement avec les médecins omnipraticiens.

Dans un message transmis sur son fil Twitter, Mme Montpetit, porte-parole en matière de santé, a diffusé une déclaration que M. Barrette a faite mardi sur la même plate-forme.

« Cher [Gaétan Barrette], ce tweet est aussi peu productif que l’attitude autoritaire et les menaces de [François Legault]. On gagnerait tous à un changement de ton envers les professionnels de la santé qui portent le réseau à bout de bras depuis le début de la pandémie», a-t-elle écrit mercredi.

La veille, M. Barrette, qui était ministre de la Santé de 2014 à 2018, avait lui-même commenté les propos du président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Louis Godin.

« Entendu [toutes] les entrevues du Dr Godin. Il prononce les mêmes mots qu’en 2015 [quand] il s’était engagé à inscrire 85 [pour cent] de la pop et faire passer ses [membres] à l’accès adapté, une mode de pratique par lequel on voit son MD en [trois jours]. Ne le croyez pas! P.S. il y a 2000 [médecins de plus] depuis 2009 ! »

M. Barrette a préféré ne pas commenter les propos de Mme Montpetit à son sujet.