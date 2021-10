Jean Charest reproche au gouvernement Legault d’avoir «cautionné» des «gestes illégaux»

L’ex-premier ministre du Québec Jean Charest reproche au gouvernement Legault d’avoir « cautionné » et « légitimé » des « actes illégaux » en brandissant au Salon bleu le livre PLQ inc., qui s’intéresse à l’enquête Mâchurer de l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

L’ouvrage « repose sur plusieurs fuites illégales émanant de l’UPAC, dont la véracité n’a par ailleurs jamais été démontrée et qui viole la vie privée d’un ancien premier ministre du Québec », écrit mercredi M. Charest dans un communiqué qu’il a fait parvenir aux journalistes. En brandissant un ouvrage qui se base sur ces « fuites illégales », « le gouvernement Legault, le ministre de la Justice et en particulier la vice-première ministre cautionnent et légitiment des actes illégaux », poursuit-il.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault a brandi le livre au Salon bleu le 21 octobre pendant un échange corsé avec le député libéral Marc Tanguay. « Pour toute réponse à la question libérale sur la corruption et l’intégrité, voici », a-t-elle lancé en brandissant le livre, dont la couverture montre une photo de Jean Charest.



Ce dernier s’est dit « profondément choqué » par ces gestes. « Mme Guilbault, avec le soutien du ministre de la Justice, exhiba de manière théâtrale le livre PLQ inc. sur lequel se trouve la photo de M. Charest en page couverture », note-t-il dans son communiqué. « Ce livre est le résultat de plusieurs fuites d’enquêtes menées par l’UPAC, fuites qui, disons-le clairement, constituent des actes criminels. Celles-ci violent non seulement la vie privée de M. Charest, mais elles font aujourd’hui l’objet d’une poursuite devant la Cour supérieure à la suite du refus du gouvernement du Québec de présenter des excuses à l’ancien premier ministre », ajoute-t-il.



