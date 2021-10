Projet de loi 2: des personnes trans et non binaires craignent de voir leurs vies bouleversées

S’il se dit « prêt à trouver une solution » aux éléments jugés transphobes de son projet de loi 2, le ministre Simon Jolin-Barrette a déjà créé une onde de choc chez les personnes trans et non binaires. Des membres de ces communautés craignent de voir leurs vies bouleversées par la refonte de l’identité sexuelle.

En 2015, le gouvernement du Québec a abrogé une portion de la loi qui exigeait une opération chirurgicale pour modifier la mention de sexe qui apparaît sur l’acte de naissance et les pièces d’identité gouvernementales. « On pensait qu’on avait gagné », lance Séré Beauchesne Lévesque, qui avait profité de cette modification au cadre législatif pour modifier ses documents officiels.

Or, voilà, le projet de loi 2 déposé jeudi dernier par le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette prévoit à nouveau exiger une chirurgie avant un changement à sa mention d’identité sexuelle. Plusieurs articles l’indiquent en toutes lettres.

S’il est adopté le texte législatif permettra l’ajout d’une identité de genre distincte, se justifie l’élu caquiste, mais, pour plusieurs organismes, cela risque de créer des « coming out forcés » : Québec projette que la mention de sexe et l’identité de genre apparaissent côte à côte sur les documents gouvernementaux.

Si le projet de loi 2 était adopté tel quel, Ky Fleming devrait à tout prix subir une opération pour que la mention de sexe inscrite à ses documents officiels corresponde à son identité de genre et à son apparence physique. « J’ai fait mon coming out en 2015, mais mes papiers ne sont pas encore changés. Le projet de loi 2, ça vient me toucher directement en tant que personne trans », constate ce Montréalais de 22 ans.

« Ça vient m’outer automatiquement à mon employeur. Avec le passeport vaccinal, ça vient m’outer à pratiquement n’importe qui. »

Maël et Sasha Ste-Marie, 16 et 14 ans, ont difficilement encaissé le dépôt du projet de loi, la semaine dernière. « Je suis non binaire. Si le projet de loi passe, ça me coincerait probablement avec ça toute ma vie, et j’ai 14 ans. Je devrais subir ma mention de sexe toute ma vie », lance Sasha.

« C’est extrêmement difficile pour toute personne qui ne ressent pas le besoin d’aller chercher une chirurgie », ajoute Maël.

Quelle suite ?

Coordonnateur à TransEstrie, Séré Beauchesne Lévesque demande à Simon Jolin-Barrette de modifier son projet de loi pour qu’une seule mention apparaisse sur les certificats officiels, sans prérequis chirurgical.

Lors d’un point de presse, jeudi dernier, le ministre avait pourtant confirmé que l’intention était d’offrir la possibilité d’y cocher deux cases distinctes. « La personne qui ne subit pas d’opération et qui maintient son sexe biologique attribué à la naissance, c’est F ou M, avait-il résumé. Mais, par contre, si la personne s’identifie à un autre genre que son sexe biologique, là, elle va pouvoir [modifier son identité de genre. Ça] va être identifié sur son certificat de naissance F, M ou X, si elle s’identifie comme non binaire. »

Rien ne dit que la loi ne sera pas altérée. Le projet de loi 2 devra franchir plusieurs étapes législatives avant d’entrer en vigueur, ce qui pourrait permettre à Québec d’y apporter des modifications. Mardi, M. Jolin-Barrette a d’ailleurs ouvert la porte à l’amender.

« Je suis très ouvert à trouver une voie de passage », a-t-il signifié.