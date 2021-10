Québec fait une nouvelle offre aux éducatrices dans l’espoir de trouver une entente

Québec bonifie son offre aux éducatrices des centres de la petite enfance (CPE) dans l’espoir de trouver une entente. Du côté syndical, la nouvelle offre ne soulève pas d’enthousiasme.

La proposition prévoit une bonification salariale pouvant atteindre 20,22 %. Un maximum qui est soumis à certaines conditions qui ne sont pas adaptées à la réalité sur le terrain, selon les syndicats.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a lancé « un cri du cœur » aux éducatrices pour leur demander d’accepter l’offre, lors d’une conférence de presse, vendredi à Montréal. « On a entendu votre appel, mais un moment donné, je pense que c’est le temps de régler. Il faut s’asseoir et trouver des solutions concrètes. Vous avez sur les tables des éléments qui sont sérieux présentement et je vous demande de les considérer. »

L’offre survient au lendemain de l’engagement par le premier ministre François Legault de créer 37 000 places en garderie d’ici 2025. En tenant compte des places déjà annoncées, on devrait donc plutôt parler d’une annonce de 18 000 nouvelles places d’ici 2025.

Stéphanie Vachon, représentante du secteur des CPE à la FSSS-CSN, est déçue de la proposition du gouvernement. Le syndicat doit encore analyser l’ensemble de la proposition, mais elle considère qu’elle comporte plusieurs lacunes « à première vue ».

« Pour l’ensemble de l’œuvre, je vous dirais que non, je n’irai pas présenter ça à mes membres, on a encore beaucoup de travail à faire à la table de négociation », réagit-elle en entrevue.

Pour les travailleurs des CPE qui ne sont pas des éducatrices, la bonification salariale pourra atteindre 3,3 %.

L’employeur prévoit aussi une prime horaire de 4 % pour les heures effectuées dans les plages horaires non régulières. Le gouvernement confirme également le retrait formel des propositions patronales visant à élargir les modalités sur le temps supplémentaire obligatoire.

Le 14 octobre, les ministres Sonia LeBel et Mathieu Lacombe avaient annoncé le versement partiel aux éducatrices des augmentations de salaire qui leur avaient été offertes en juillet dernier, et ce, même si la négociation devait se poursuivre. La présidente du Conseil du trésor avait elle-même fait savoir que son offre salariale serait éventuellement bonifiée.

C’est donc cette partie de l’augmentation supplémentaire que les syndicats qui représentent les travailleuses des CPE attendaient vendredi.

Les travailleuses dans les CPE ont déjà tenu quelques journées de grève, tant celles de syndicats affiliés à la FTQ qu’à la CSQ et à la CSN.