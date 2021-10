Les partis d’opposition demandent à Québec de reculer sur le remboursement ​des primes aux infirmières

Les infirmières ne devraient pas avoir à rembourser leurs primes au moindre congé sans solde, selon les partis d’opposition qui ont demandé au gouvernement de faire marche arrière jeudi. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a plutôt tenté de détourner l’attention en s’en prenant aux syndicats.

« J’ai dit qu’un changement de culture, ça prend de mettre de côté ce climat de confrontation là qu’il y a eu depuis longtemps avec les syndicats, puis de s’en aller vers une collaboration, a-t-il affirmé en mêlée de presse. Il les a accusés d’avoir remis un document aux journalistes contenant des faussetés.

Or, Le Devoir révélait jeudi le contenu du guide d’application des primes pour « l’attraction et la rétention des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires » du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Selon ce guide transmis au réseau de la santé mardi, les infirmières devront rembourser en totalité leurs primes si elles prennent une seule journée sans solde au cours de l’année. Le montant sera aussi coupé au prorata des absences pour maladie ou maternité, notamment.

« Je trouve que le syndicat comme le ministère doivent faire un effort. Les deux ! », s’est-il exclamé visiblement fâché. Il a indiqué qu’une journée d’absence ne devrait pas faire de différence sur le montant total de la prime, contrairement à un congé maladie de deux semaines qui serait retranché « proportion de son année de travail ».

Les trois partis d’opposition ont dénoncé jeudi le remboursement des primes par les infirmières au moindre congé sans solde. Québec solidaire et le Parti libéral du Québec ont demandé que le ministère élimine ces exclusions.

Les primes de 12 000 $ à 18 000 $ avaient été annoncées en septembre pour inciter des infirmières à retourner travailler dans le système public et à garder celles qui y travaillent déjà. Le détail n’avait toutefois pas été donné avant la présentation du guide d’application du MSSS.

D’autres détails suivront.