Certaines mesures sanitaires risquent de rester en 2022 au Québec

Ce ne sont pas toutes les mesures imposées aux Québécois pour juguler la pandémie qui seront levées en même temps que l’état d’urgence sanitaire. Le gouvernement Legault souhaite y mettre fin après la campagne de vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans, soit en 2022.

« On va être capable d’enlever la majeure partie des consignes, mais c’est possible qu’il faille garder certaines consignes, a reconnu le premier ministre François Legault en mêlée de presse mercredi. Mais ça, on ferait ça, si c’est le cas, par projet de loi. »

Il a indiqué que le gouvernement avait besoin de l’état d’urgence sanitaire pour continuer d’utiliser la plateforme « Je contribue » pour recruter de nouveaux employés dans le réseau de la santé ou imposer le port du masque dans les lieux publics.

« On doit [le] maintenir en ce moment, a s’est défendu le ministre de la Santé, Christian Dubé, en mêlée de presse. Je pense notamment aux embauches de personnel, je pense aux ententes avec les cliniques privées, qui nous permettent de travailler sur la reprise des chirurgies, la télémédecine. On les connaît, les éléments qui sont importants à l’intérieur des mesures d’urgence. »

Ni l’un, ni l’autre ne se sont avancés sur le pourcentage d’enfants qui devraient être vaccinés pour obtenir une bonne couverture vaccinale. Le premier ministre n’a pas donné de détails non plus sur le moment où l’état d’urgence sanitaire serait levé. « Ça va dépendre quand le vaccin va être approuvé et qu’on va pouvoir commencer à vacciner », a-t-il dit.

Quelles mesures le gouvernement pourrait-il abandonner ? Tout dépendra des recommandations de la santé publique et de l’évolution de la pandémie. « L’urgence sanitaire n’empêche en rien de reprendre une vie normale, et surtout avec le passeport vaccinal », a fait valoir M. Dubé.

Selon un sondage publié par l’Institut national de santé publique (INSPQ) mercredi, 55 % des Québécois s’attendent à ce que leurs activités reprennent au cours de l’année 2022 comme avant la pandémie.

Les partis d’opposition estiment que le gouvernement ne devrait pas attendre à 2022 pour lever l’état d’urgence sanitaire.