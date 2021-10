Québec s’oppose à la perte d’un siège aux Communes

Le redécoupage de la carte électorale doit être revu pour éviter que le Québec perde un siège à la Chambre des communes, selon la ministre Sonia LeBel. Le gouvernement Legault a la ferme intention de se faire entendre pour éviter une telle perte d’influence.

« Nous avons une nation à défendre », a affirmé la ministre responsable des Affaires intergouvernementales en mêlée de presse mardi. Mme LeBel a invoqué la « spécificité québécoise » et a rappelé que le Québec est la seule province francophone au Canada. « Pour nous, ce n’est pas une simple formule mathématique. Il est très important de prendre compte du poids réel, du poids de la représentativité du Québec au sein de la Chambre des communes.

La carte électorale fédérale est redécoupée tous les dix ans selon une formule qui s’appuie sur le poids démographique de chaque province en vertu des données du recensement. Élection Canada propose d’ajouter quatre sièges à la Chambre des communes, faisant ainsi passer leur nombre total de 338 à 342. L’Alberta, la Colombie-Britannique et l’Ontario verraient leur nombre de sièges augmenter. Le Québec serait la seule province à en perdre avec 77 députés au lieu de 78.

Des commissions indépendantes et non partisanes recueilleront les commentaires et feront l’analyse de ces changements dans chacune des dix provinces à compter de février 2022. Une fois approuvée, la nouvelle carte électorale entrerait en vigueur au plus tôt en 2024.