L’ex-ministre de la Santé Jean Rochon est décédé à l’âge de 83 ans

L’ex-ministre de la Santé Jean Rochon, à qui l’on doit notamment le virage ambulatoire et la Loi sur le tabac, est décédé à l’âge de 83 ans.

Le premier ministre François Legault a déclaré sur Twitter mardi matin, alors qu’il venait d’apprendre la nouvelle du décès, avoir une pensée pour les proches et la famille de l’ancien ministre péquiste.

« Quelle triste nouvelle. C’était un homme gentil et brillant », a-t-il déclaré.

Né à Montréal en 1938, Jean Rochon a obtenu une licence en droit en 1961, puis un diplôme de médecine en 1966. Il poursuivra ensuite ses études pour obtenir une maîtrise en santé publique en 1968 et un doctorat en santé publique de l’Université Harvard en 1973.

Photo: Jacques Boissinot Archives La Presse canadienne

M. Rochon a été élu pour la première fois député du Parti québécois dans Charlesbourg, en 1994. Il dirigera plusieurs ministères au fil de sa carrière, notamment celui de ministre de la Santé et des Services sociaux dans les cabinets Parizeau et Bouchard en 1994-1998, de même que celui de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Il a quitté la vie politique en 2003.

Parmi les faits saillants de sa carrière, on note le virage ambulatoire dans la prestation des soins de santé, soit l’idée d’éviter les séjours à l’hôpital pour plutôt privilégier les services à domicile ou dans les CLSC, par exemple.

On lui doit également la loi réglementant l’usage du tabac dans les lieux publics, adoptée en 1998.

Les partis de l’opposition ont, comme M. Legault, salué le départ de M. Rochon en matinée.

« Mes condoléances à la famille et aux proches de M. Jean Rochon, ancien député et ministre de la Santé », a écrit la cheffe libérale Dominique Anglade sur Twitter, décrivant l’ancien ministre comme un « passionné du Québec ».

Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a de son côté parlé d’un « homme marquant de la politique québécoise ». « On lui doit l’(Institut national de santé publique) et la loi sur le tabac. Toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Jean Rochon », a-t-il écrit.

« Ce grand homme aura marqué l’histoire du Québec en osant s’attaquer au lobby du tabac et pour avoir entamé la décentralisation du système de santé », a écrit le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon en transmettant lui aussi ses condoléances.