Legault demandera la prorogation du parlement mercredi

Le premier ministre du Québec, François Legault, demandera la semaine prochaine la prorogation du parlement, a annoncé son cabinet jeudi.

Un communiqué transmis en fin de journée indique que M. Legault souhaite prononcer un discours d’ouverture le mardi 19 octobre prochain pour présenter de nouvelles priorités.

La prorogation permettra d’entreprendre une nouvelle session parlementaire et de préparer le Québec à l’après-pandémie, indique le communiqué.

Le conseil des ministres adoptera mercredi un décret demandant au lieutenant-gouverneur de proroger la session parlementaire en cours pour en entreprendre une nouvelle, a fait savoir la cabinet du premier ministre.

« Grâce aux efforts de tous les Québécois, nous pouvons commencer à planifier l’après-pandémie, a déclaré M. Legault dans le communiqué. La dernière année et demie nous a transformés et a mis de l’avant des enjeux cruciaux pour le Québec. En plus de finir de remplir nos engagements de 2018, nous devons amorcer, dès maintenant, les grands changements des prochaines années. »



D'autres détails suivront.