Legault reconnaît le racisme systémique… dans les pensionnats

Le premier ministre François Legault a reconnu mardi l’existence du racisme systémique dans les pensionnats pour Autochtones. Il a toutefois refusé d’adhérer à la définition proposée par la coroner qui a enquêté sur la mort de Joyce Echaquan, disant préférer s’engager à faire « tout en [son possible] » pour mettre fin au racisme.

En marge du dépôt du rapport de la coroner Géhane Kamel, le chef du gouvernement a déclaré que la conclusion de ce document « est très claire ». « Il y a eu des préjugés, de la discrimination, du racisme à l’égard de Mme Echaquan. C’est inacceptable, et il faut s’assurer qu’on fasse tout en notre possible pour ne plus que ça se reproduise », a-t-il affirmé.

Or, « il ne faut pas prétendre que le système dans son ensemble est raciste », a-t-il fait valoir. Il a proposé la définition du mot « système » contenue dans Le Petit Robert pour appuyer son argumentaire.

Le premier ministre a ensuite abordé la question des conséquences intergénérationnelles des pensionnats. « Je suis moi-même père de deux gars. C’est épouvantable de penser que des enfants ont été enlevés à leurs parents, et je peux tout à fait comprendre la colère de ces parents-là », a-t-il dit. Selon la définition qu’il a retenue, les pensionnats pour Autochtones sont un exemple de « racisme systémique qui était toléré par les autorités ».

Dans le rapport qu’elle a publié vendredi, la coroner Kamel a recommandé au gouvernement de reconnaître « l’existence du racisme systémique au sein de nos institutions et [de prendre] l’engagement de contribuer à son élimination ». Son enquête sur la mort de la femme atikamekw a aussi relevé que « le racisme et les préjugés » auxquels la patiente a fait face à l’hôpital de Joliette « ont certainement été contributifs » au drame. Elle conclut qu’il s’agit d’une « preuve réelle que le système a échoué ».

Un mandat outrepassé ?

La conclusion de l’enquête de la coroner Kamel s’est retrouvée au cœur des discussions politiques mardi. Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a dit accepter les recommandations du rapport, mais il a reproché à la coroner d’être allée « plus loin que [son] mandat ».

« On reconnaît que, dans ce décès accidentel, le racisme a contribué au décès. On trouve ça très grave. Maintenant, est-ce que c’est le rôle d’un coroner d’imposer un “biais” idéologique et de tirer des conclusions sociologiques ? » s’est-il demandé à voix haute devant les médias, mardi.

Les deux autres groupes d’opposition, formés par le Parti libéral (PLQ) et Québec solidaire (QS), maintiennent qu’il était tout à fait dans les droits de Me Kamel d’appeler le gouvernement Legault à se positionner sur le racisme systémique.

Lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale, la cheffe libérale, Dominique Anglade, a défendu l’usage de ce terme, qui ne fait toujours pas l’unanimité au Québec. « Je pense que c’est tout à fait légitime », a-t-elle affirmé.

Selon l’élue de Saint-Henri–Sainte-Anne, la position du premier ministre par rapport au racisme systémique est appelée à devenir de plus en plus inconfortable, dans un contexte où plusieurs organismes, ordres et syndicats l’acceptent.

« La seule personne qui bloque sur les mots, c’est le premier ministre du Québec », a ajouté quelques minutes plus tard le co-porte-parole de QS Gabriel Nadeau-Dubois.

