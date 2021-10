Langue française: la Fédération des cégeps soulagée

Limiter l’accès aux études collégiales en anglais inciterait les jeunes québécois à quitter le Québec, selon la Fédération des cégeps, qui est soulagée de voir que le gouvernement a plutôt emprunté la voie du libre-choix.

« Les cégeps ne font pas partie des menaces au rayonnement de la culture québécoise et à la vitalité de la langue officielle du Québec », a affirmé son président-directeur général, Bernard Tremblay, lors des consultations en commission parlementaire.

Plusieurs intervenants, dont l’éminent sociologue Guy Rocher, l’essayiste Frédéric Lacroix, l’ex-député Pierre Curzi et la Fondation Lionel-Groulx, ont appelé le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, à appliquer la loi 101 aux cégeps pour éviter l’anglicisation des francophones. Ils ont fait valoir que l’accès aux études collégiales en anglais amène bon nombre de jeunes à choisir de poursuivre leurs études universitaires en anglais et à travailler dans cette langue par la suite.

Selon la Fédération des cégeps, le gouvernement devrait plutôt tenter de déterminer ce qui est à l’origine de ce phénomène. « Quelles sont les motivations qui poussent une certaine partie de la jeunesse dont l’anglais n’est pas la langue maternelle à vouloir poursuivre ses études en anglais, a demandé M. Tremblay. Quels sont les éléments qui assureraient auprès des jeunes le prestige du français ? »

« Comment favoriser le développement de milieux inclusifs et attractifs pour les Québécois et les Québécoises de toutes origines où ils pourront développer leur goût pour le français et la culture québécoise », a-t-il ajouté.

La Charte de la langue française, mieux connue sous l’appellation loi 101, restreint l’enseignement en anglais au primaire et au secondaire aux enfants dont l’un des deux parents a lui-même fréquenté l’école anglaise. Elle empêcherait ainsi les étudiants francophones de fréquenter un établissement collégial anglophone si elle était étendue.

Dans le projet de loi 96, le ministre Simon Jolin-Barrette, propose plutôt de donner la priorité aux ayants droit anglophones et de limiter la croissance des nouvelles places dans le réseau collégial à 8,7 %, soit le poids démographique des Québécois d’expression anglaise dans la population.

La Fédération des cégeps a demandé que soit retirée l’application d’une épreuve uniforme de français à tous les établissements. Elle la juge inéquitable et craint l’avènement de « super diplômes » qui valoriseraient encore plus les études collégiales en anglais.

« Est-ce que vous pensez qu’ils vont être soumis à deux épreuves uniformes ? », a clarifié la députée libérale Hélène David.

« Oui, c’est notre compréhension », a répondu M. Tremblay qui croit que les étudiants des cégeps anglophones devraient ainsi passer l’épreuve du ministère en français et en anglais. Les étudiants qui choisiraient ce parcours auraient ainsi « une double compétence reconnue » contrairement aux étudiants des cégeps où l’enseignement est en français.

La Fédération a également émis des réserves quant à la création d’un ministère de la Langue française qui partagerait certaines de ses responsabilités avec le ministère de l’Enseignement supérieur.