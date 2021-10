Legault admet avoir manqué de compassion envers les Autochtones la semaine dernière

Le premier ministre François Legault a admis lundi avoir manqué de compassion et de solidarité envers les Autochtones la semaine dernière.

Dans une publication sur sa page Facebook, M. Legault a fait indirectement référence aux controverses suscitées par sa réaction au rapport de la coroner Kamel sur les mauvais traitements subis par Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette, ainsi qu’à ses propos sur l’instauration d’un jour férié en mémoire des victimes des pensionnats pour Autochtones.

« Je suis bien conscient qu’à l’Assemblée nationale, la semaine dernière, on n’a pas envoyé le message de compassion et de solidarité que la situation exige de nous, a écrit le premier ministre sur sa page Facebook. Je m’inclus là-dedans et je prends la responsabilité qui me revient. Comme premier ministre, j’ai le devoir de donner l’exemple. J’essaie sincèrement de le faire à chaque fois que je m’adresse aux Québécois. »

M. Legault est revenu sur ce sujet lundi à l’occasion de la journée de commémoration pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

« Ça fait suite à la Journée [nationale] de la vérité et [de la] réconciliation, jeudi dernier, et aussi au triste anniversaire du décès de Mme Joyce Echaquan deux jours plus tôt, a-t-il précisé. Tout ça doit nous rappeler à quel point c’est important de continuer le travail pour guérir les blessures et pour bâtir des ponts avec les peuples autochtones. »

La semaine dernière, les partis d’opposition et plusieurs observateurs avaient invité le premier ministre Legault à faire preuve de plus de compassion et à s’élever au-dessus du débat partisan, ce à quoi il a fait référence dans sa publication sur les réseaux sociaux.

« Ce que la situation exige de nous, c’est de laisser la partisanerie de côté pour mettre en lumière ce que vivent les peuples autochtones », a-t-il affirmé.