Des États financent des cyberattaques contre le Québec, selon le ministre Caire

Des États financent des attaques contre les systèmes informatiques du gouvernement du Québec. C’est ce qu’a indiqué vendredi le ministre délégué à la transformation numérique, Éric Caire.

La question lui avait été posée dans le contexte des relations tendues du Canada avec la Chine.

« Il est clair qu’il y a dans le monde des groupes bien organisés, bien financés, de hackers, et que ces groupes sont organisés et financés par le biais d’États, et qui nous ciblent », a expliqué M. Caire.

Il a ajouté qu’il y a « plusieurs » groupes, mais a refusé d’indiquer de quels États il s’agit et a pris la peine de préciser qu’il devait être prudent.

« Je vais réfléchir à ma réponse, parce qu’elle a, vous comprendrez, des incidences », a-t-il laissé entendre.

Des États pourraient ainsi être intéressés aux banques de données du gouvernement dans de multiples domaines, que ce soit les services de santé ou des données territoriales.

Des Chinois pourraient ainsi acquérir des terres au Québec, a donné en exemple le ministre.