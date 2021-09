Un congé pour les victimes des pensionnats nuirait à la «productivité», dit Legault

Il y a trop de jours fériés au Québec, et en ajouter un pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation affecterait les plans de la province pour « plus de productivité », a laissé entendre jeudi le premier ministre François Legault.

Le Canada souligne depuis cette année une journée en mémoire des enfants autochtones qui ont perdu la vie dans un pensionnat. Or, le Québec n’en a pas fait un jour férié à l’instar d’autres provinces de la fédération.

Interrogé jeudi sur la possibilité de changer son fusil d’épaule, le premier ministre Legault a maintenu son désir de limiter le nombre de congés fériés dans une année. « Nous avons besoin de plus de productivité au Québec », a-t-il répondu à une journaliste en anglais.

Déjà en juin, l’élu de la Coalition avenir Québec avait rejeté du revers de la main l’idée d’ajouter un congé au calendrier québécois. « On n’est pas en faveur d’ajouter des journées fériées pour quelque raison que ce soit au Québec », avait-il martelé lors d’un point de presse.

En matinée, jeudi, les partis d’oppositions ont tour à tour pressé le premier ministre de revenir sur sa position initiale.

« On ne comprend pas encore aujourd’hui, comment se fait-il que le gouvernement de la CAQ n’ait pas voulu que cette journée soit fériée pour l’ensemble des Québécois et Québécoises, pour qu’on ait ce temps d’arrêt et ce moment de réflexion sur ce qui s’est passé auprès des Premières Nations et des Inuits », a lancé en mêlée de presse le leader parlementaire du Parti québécois, Martin Ouellet.

Au Québec, certaines entreprises de compétence provinciale, comme Simons, ont décidé d’imiter leurs cousines de compétences fédérales en demandant à leurs employés de rester à la maison jeudi.

D’autres détails suivront.