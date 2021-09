Les salles de spectacle et les stades pourront être remplis à nouveau

Le Centre Bell s’apprête à retrouver ses gradins pleins de partisans et les salles de spectacle et de cinéma pourront recevoir pleinement leurs visiteurs réguliers. À partir du 8 octobre, tous ces établissements pourront fonctionner à pleine capacité.

Comme depuis le début du mois de septembre, le passeport vaccinal y sera demandé. Seuls les Québécois adéquatement vaccinés pourront accéder aux salles, ont confirmé en conférence de presse le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la ministre de la Culture, Nathalie Roy. Le port du masque y reste exigé en tout temps.

De plus, les orchestres, harmonies et chorales amateurs du Québec pourront rassembler et se produire avec 100 de leurs membres à la fois. Pour ceux qui chantent ou qui jouent d’un instrument à vent, sans masque, la distanciation à 2 m sera obligatoire. Pour les autres, elle sera à 1 m.

Mercredi, au sortir de la séance du Conseil des ministres, M. Dubé avait déjà évoqué l’arrivée imminente de « bonnes nouvelles ». Le calme plat ressenti sur le plan sanitaire dans le milieu du spectacle l’a amené à prendre un pas de plus, en soirée, en annonçant des « allègements » à venir.

« On a relativement bien réussi notre mois de septembre », a signifié M. Dubé devant les journalistes, jeudi.

Jusqu’à aujourd’hui, la Santé publique limitait la capacité des salles des grands amphithéâtres sportifs comme le Centre Bell à 7500 personnes. Les salles de spectacles et les cinémas ne peuvent accueillir plus de 500 visiteurs. Or, les autorités sanitaires n’y ont pas constaté d’importantes éclosions.

Un mois d’octobre crucial

Depuis l’imposition du passeport vaccinal, la courbe des cas de COVID-19 a amorcé une lente pente descendante. Dans les 24 dernières heures, les autorités ont détecté 655 nouveaux cas. Mais attention : le mois d’octobre permettra de déterminer si le gouvernement s’engage sur la bonne voie.

« Je veux gérer vos attentes pour octobre aussi, parce que c’est important de le dire, on n’est pas dans une série d’allégements dans les prochains jours », a indiqué le ministre.

Les assouplissements de jeudi ne signifient pas non plus qu’un déconfinement se prépare dans les résidences privées. Pour le moment, la limite de rassemblement à l’intérieur reste à 10 personnes.

« Quand vous êtes à la maison, 10 personnes, vous êtes dans une interaction très, très différente, a expliqué le directeur national de santé publique, Horacio Arruda. Le risque de transmission de la COVID-19 dans ce milieu-là est beaucoup plus élevé. »

D’autres détails suivront.