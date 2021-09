L’opposition dénonce les propos «inappropriés» de Legault lors de débats au sujet de Joyce Echaquan

Les partis d’opposition ont unanimement dénoncé mercredi les propos « inappropriés » du premier ministre, François Legault, au cours d’échanges au sujet de Joyce Echaquan, cette femme atikamekw morte il y a un an sous les insultes racistes du personnel hospitalier de Joliette.

La cheffe libérale, Dominique Anglade, a réclamé des excuses de la part de M. Legault. « Ça m’a profondément déçue et mise en colère », a aussi déclaré la solidaire Manon Massé, qui a quitté le Salon bleu en pleine séance mardi. Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a quant à lui dit avoir trouvé l’échange « déplacé » et « hargneux ».

En guise de réplique, le premier ministre a reproché aux oppositions de « faire de la petite politique ».

Mardi, il a répondu à une question sur Joyce Echaquan au Salon bleu en dénonçant une vidéo du député libéral Greg Kelley. M. Legault lui a reproché de « faire un amalgame » entre la femme atikamekw et le projet de loi 96 sur la langue française.

Dans la vidéo, qui remonte au mois de juin, M. Kelley s’en prend aux projets de loi sur l’immigration et la laïcité de l’État, avant de dénoncer le refus du gouvernement de reconnaître le racisme systémique dans la foulée du décès de Joyce Echaquan. « Et laissez-moi en rajouter, dit-il. [Il y a] le projet de loi 96, où on utilise encore la clause dérogatoire pour restreindre et enlever des droits. »

De l’avis de M. Legault, le lien établi par M. Kelley est « odieux ». « Comme premier ministre du Québec, je ne pouvais pas laisser passer ça », a-t-il insisté.

Aux journalistes qui lui ont demandé si le moment et la tribune étaient appropriés, il a rétorqué en rappelant qu’il avait déjà répondu, auparavant, à une série de questions sur Mme Echaquan. « S’il y a quelqu’un qui a instrumentalisé l’anniversaire de [la mort de] Mme Echaquan, c’est [l’élu solidaire] Gabriel Nadeau-Dubois et Dominique Anglade », a-t-il affirmé. « Quand ils laissent entendre que si je ne reconnais pas le racisme systémique, je suis raciste, c’est eux autres qui font de la petite politique », a-t-il aussi lancé.

Au cours de la cérémonie de commémoration à la mémoire de Mme Echaquan, les orateurs sont revenus à maintes reprises sur la nécessité pour le gouvernement de reconnaître le racisme systémique. Or « il y a une grande partie des Québécois qui disent qu’il n’y en n’a pas, de système raciste », a souligné M. Legault. Il a encouragé les Québécois à se « respecter » et à « travailler ensemble à lutter contre le racisme ».

D’autres détails suivront.