Un groupe représentant la communauté anglophone du Québec critique vertement le projet de loi 96

Le Quebec Community Groups Network (QCGN) prie le ministre Simon Jolin-Barrette de « retirer » son projet de loi visant à renforcer la Charte de la langue française — ou à tout le moins d’y soustraire « les éléments les plus problématiques » qui sont « fondés », selon lui, sur des « approches dépassées et parfois odieuses ».

Le projet de loi 96 crée — tout comme la Loi sur la laïcité de l’État québécois — deux « classes de citoyens », c’est-à-dire des « privilégiés » et des « étrangers », dénonce l’organisme sans but lucratif. 

Précisément, le QCGN représentant la communauté d’expression anglaise du Québec depuis plus d’un quart de siècle appréhende un « accès réduit » aux soins de santé et services sociaux, à l’enseignement primaire et secondaire, à la justice et aux services municipaux en anglais dans la foulée de l’adoption du projet de loi 96. Ce faisant, il « bouleverse[ra] », « perturbe[ra] » la « paix sociale qui règne depuis deux décennies sur le plan linguistique au Québec » s’il est adopté dans sa forme actuelle, a soutenu les porte-parole du QCGN en commission parlementaire mardi après-midi.

Le renforcement de la Loi 101 proposé par le ministre Simon Jolin-Barrette entraînera de « nombreuses conséquences graves et déplorables pour le Québec en général, le rendant moins attrayant pour les nouveaux arrivants, les investisseurs et, tout particulièrement, pour la minorité d’expression anglaise », peut-on lire notamment dans le mémoire du groupe. « [L]e projet de loi 96 signifie pour les Québécois d’expression anglaise et, en fait, pour tous les Québécois dont la langue maternelle n’est pas le français, qu’ils ne sont pas vraiment les bienvenus dans la province. »

Le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, a souligné mardi après-midi que « rien ne change » dans les droits des Québécois d’expression anglaise. « Nous n’enlevons aucun droit à personne », a-t-il répété, reprochant au QCGN d’« attiser certaines craintes qui ne sont pas fondées » au moyen de leurs sorties sur le projet de loi 96.

Enjeux constitutionnels

Par ailleurs, le QCGN incite le gouvernement caquiste à laisser tomber les dispositions de dérogation aux Chartes canadienne et québécoise des droits de la personne inscrites dans le projet de Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. En plus de « sap[er] les droits de la personne », le projet de loi 96 « limit[e] le rôle du pouvoir judiciaire », s’indigne le groupe. « Rien ne prouve que le démantèlement du système québécois des droits de la personne serait nécessaire pour protéger et conserver la langue française », ajoute-t-il.

L’OSBL reproche à l’équipe de François Legault d’opérer, pour des « motifs politiques […] douteux », « le plus grand bouleversement de l’ordre juridique du Québec depuis la Révolution tranquille », et ce, en pleine de pandémie de COVID-19 alors que l’« attention du public se porte, à juste titre, sur la santé et l’économie ».

Aussi, le QCGN exhorte le ministre Simon Jolin-Barrette à demander à la Cour d’appel du Québec de vérifier la « validité » de la « modification sans précédent » à la Loi constitutionnelle de 1867, en plus d’en circonscrire la « portée ». « Les implications pour la minorité québécoise d’expression anglaise ne sont pas claires », a fait valoir la présidente du QCGN, Marlene Jennings, devant la commission de l’éducation et de la culture après-midi.