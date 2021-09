La ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a annoncé vendredi matin le lancement de l’opération Centaure, dernier jalon dans la lutte contre la violence liée aux armes à feu.

Le gouvernement injecte ainsi 90 millions de dollars qui serviront à ajouter plus d’une centaine de nouvelles ressources dans plusieurs services de police de la province et de nouveaux appareils spécialisés, ainsi qu’à renforcer la collaboration et l’échange de renseignements.

Les représentants d’une vingtaine de corps policiers du Québec étaient également présents lors de cette annonce, ainsi que la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau.

« On est tous inquiets et on veut envoyer un message fort que c’est assez », a martelé Mme Guilbault. Tous les corps de police de la province feront partie de cette nouvelle initiative, a-t-elle répété, pour « une force de frappe sans précédent ».

Une recrudescence de la violence liée aux armes à feu s’est confirmée depuis 2019, avec quatre fois plus de tentatives de meurtre à Montréal. Plusieurs perquisitions d’armes ont également eu lieu depuis septembre.

« Montréal a toujours été une ville sécuritaire et elle va le rester », a quant à elle promis la ministre Rouleau. Les fusillades récentes, notamment dans l’est de l’île, sont « inacceptables », a-t-elle poursuivi.

Près d’un million de dollars de cette enveloppe de 90 millions au total ira au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Cette somme servira à former certains policiers et à l’achat d’équipements spécialisés, a affirmé le directeur du SPVM, Sylvain Caron.

Cette stratégie de lutte misera en outre sur l’augmentation des saisies d’armes, sur la perturbation de l’approvisionnement illégal des armes à feu, et la prévention de la criminalité. Les corps policiers autochtones seront ainsi mis à contribution, ainsi qu’une plus grande collaboration avec la Police provinciale de l’Ontario et le service d’enquête du département de la Sécurité intérieure des États-Unis.

D’autres détails suivront.