Des milliers de dollars pour ramener les infirmières au public

Québec mise sur des primes allant de 12 000 à 18 000$ pour garder les infirmières en poste au public et convaincre celles qui ont quitté le réseau d’y revenir, ont annoncé jeudi le premier ministre, François Legault, la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, et le ministre de la Santé, Christian Dubé.

«Ce qu’on vous annonce aujourd’hui, ce n’est rien de moins qu’une petite révolution dans la gestion du réseau de la santé», s’est félicité M. Legault. Il a ensuite donné les détails de la «passerelle» que son gouvernement met sur pied afin d’accélérer les effets des nouvelles conventions collectives du personnel infirmier.

«Le plus important, a souligné le premier ministre, c’est la réorganisation du travail. Mais pour se rendre là, ça prend des incitatifs financiers».

Québec entend donc offrir des primes de 15 000$ aux infirmières qui sont restées dans le réseau public ou à celles, au public toujours, qui accepteront des postes à temps plein. Le gouvernement souhaite aussi ramener les infirmières qui sont parties au privé avec des primes de 12 000$. Dans cinq régions «où il y a encore plus de problèmes» (c’est-à-dire l’Outaouais, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine), ces primes seront de 18 000 et 15 000 $, respectivement.

Comme l’avait révélé Le Devoir jeudi matin, le gouvernement mise par ailleurs sur une série de transformations dans le mode de gestion du réseau de la santé. Québec entend par exemple former 3000 personnes qui pourront offrir, dès le printemps, un soutien administratif aux infirmières. Le ministre Dubé veillera aussi à ce que « les meilleurs horaires de travail [soient] offerts aux infirmières du réseau public».



Plus de détails suivront.