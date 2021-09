L’opposition accuse Dubé d’être obnubilé par la vaccination au détriment du reste du réseau

Christian Dubé n’est pas le ministre de la vaccination, mais plutôt le ministre de la Santé, a insisté mercredi la cheffe de l’opposition officielle Dominique Anglade.

Elle rappelait ses tâches à M. Dubé, après que le ministre eut affirmé, la veille, qu’il s’attendait à des bris de service dans les hôpitaux en raison de la pénurie d’infirmières.

Mardi, Christian Dubé s’était également déclaré surpris par l’ampleur de la pénurie. « Jamais je n’aurais pensé au début de l’été qu’on aurait le problème de personnel qu’on a en ce moment », avait-il admis en point de presse.

« La réalité, c’est que le ministre Dubé, il n’est pas le ministre de la vaccination, il est le ministre de la Santé, il doit se préoccuper de ces enjeux-là », a réagi Mme Anglade.

Le ministre s’est mis la tête dans le sable, a renchéri la porte-parole libérale en santé, Marie Montpetit. Selon elle, il n’a pas écouté les infirmières qui « crient depuis des mois ce message d’alarme-là ».

La seule personne surprise de la pénurie en santé, c’est le ministre de la Santé, a lancé le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

« Je pense que Christian Dubé a trop regardé ses tableaux interactifs au sujet de la vaccination et n’a pas assez écouté ce que disent les femmes dans le réseau de la santé », a-t-il dit.

Le système de santé « implose », a averti le chef parlementaire du Parti québécois, Joël Arseneau, qui estime que M. Dubé n’a pas démontré le « leadership et l’écoute nécessaires ».

Attirer 4000 infirmières

Le premier ministre François Legault a plus tard volé à la rescousse de son ministre et assuré qu’il ferait tout en son possible pour attirer 4000 infirmières, quitte à instaurer divers incitatifs financiers.

Il a déclaré qu’une annonce serait faite en ce sens « dans les prochains jours ».

« Est-ce que ce sont des bonis à l’entrée, quand quelqu’un revient ? Bon, on veut s’assurer aussi que, par exemple, une infirmière […] puisse continuer à recevoir sa pension, sa retraite, et en plus recevoir un salaire.

« Certains vont dire : “Bien, c’est comme deux salaires en même temps”. Mais actuellement c’est tellement urgent, il y a des infirmières qui choisissent de recevoir leur retraite, aller travailler au privé. »

« Nous, on aimerait mieux qu’elles viennent travailler au public », a déclaré le premier ministre.