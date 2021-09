Benoit Charette n’appuie pas le plan environnemental du PCC

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, met un bémol à l’appui donné au Parti conservateur du Canada (PCC) par le premier ministre François Legault jeudi dernier.

Le plan environnemental du PCC ne satisfait pas M. Charrette. « Ce n’est pas le volet de leur plateforme qui nous impressionne davantage », « Au niveau environnemental, ce n’est certainement pas l’aspect le plus intéressant de [leur programme] », a-t-il déclaré lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale, mardi.

Le PCC promet notamment de faire passer la cible de réduction des gaz à effet de serre (GES) 2005-2030, de 40 %-45 % (cible actuelle du Canada) à 30 % (cible conservatrice).

Pour officialiser un nouvel objectif de réduction de GES, le Canada devrait revoir ses engagements dans le cadre de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et ce, à quelques semaines de la tenue de la COP26, à Glasgow, en Écosse. Cette rencontre, qui a été reportée l’an dernier en raison de la pandémie de COVID-19, doit être l’occasion pour les États de rehausser leur ambition climatique, afin de respecter les objectifs de l’Accord de Paris, a d’ailleurs rappelé le ministre Benoit Charette mardi.

En vertu de cet accord, les pays comme le Canada se sont engagés à agir pour limiter le réchauffement climatique. Pour y arriver, la communauté internationale devrait réduire les émissions de GES d’au moins 50 %, par rapport à leur niveau de 2010, estime le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). Le Canada devrait conséquemment émettre au maximum 352 millions de tonnes (Mt) de GES en 2030. La cible des conservateurs prévoit plutôt des émissions de 517 Mt en 2030, alors que celle des libéraux ; 407 Mt, au mieux.

Mérites d’un gouvernement minoritaire

En plus de permettre au Québec de « continuer à avoir ce pouvoir d’influence au niveau fédéral », la formation d’un gouvernement minoritaire à Ottawa, au lendemain du scrutin du 20 septembre prochain, favoriserait le maintien des lois environnementales fédérales actuelles, a soutenu le ministre Benoit Charette mardi. « Le gouvernement, peu importe sa couleur, s’il est minoritaire à Ottawa dans quelques jours, ne pourra pas transformer les pratiques environnementales sans aller chercher l’appui des autres formations », a-t-il affirmé à la presse.

« Conseils » de campagne

Les chefs des partis d’opposition ont tour à tour reproché mardi à François Legault d’avoir appelé les électeurs québécois à appuyer le PCC d’Erin O’Toole, qui est, selon lui, le plus respectueux des compétences du Québec. Le Parti libéral du Canada (PLC), le Nouveau parti démocratique (NPD) et le Parti vert du Québec (PVC) « veulent réduire l’autonomie de la nation québécoise », a réitéré le chef du gouvernement québécois en Chambre mardi.

Dominique Anglade et Manon Massé ont quant à elle refusé de prendre parti pour l’une ou l’autre des formations politiques fédérales se disputant actuellement l’appui des électeurs.

Le leader parlementaire de l’opposition officielle, André Fortin, n’a toutefois eu aucune gêne à « donné [sa] perspective, [ses] conseils sur la politique québécoise » au chef du Parti libéral du Canada (PLC), Justin Trudeau, en vue des débats des chefs. « N’importe quel chef de parti fédéral, n’importe quel élu municipal qui me demande ma perspective, qui me demande conseil sur la politique québécoise, ça va me faire plaisir de [lui] fournir », a expliqué le député de Pontiac. « Mais ce n’est pas à moi, aujourd’hui, de dire aux Québécois comment voter », a-t-il ajouté, dénonçant au passage l’« approche paternaliste » adoptée par M. Legault dans la campagne électorale fédérale.

« C’est qui le vrai patron d’[André Fortin : Dominique Anglade ou Justin Trudeau] ? » a demandé M. Legault lors de la période des questions. « [Moi,] j’irai pas aider Justin Trudeau à aller préparer ses débats », a-t-il spécifié au Parlement.

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, s’est dite disposée, à l’instar de M. Fortin, à offrir ses « perspectives » sur un enjeu ou un autre à Justin Trudeau, Erin O’Toole ou encore Yves-François Blanchet.

La porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, s’est pour sa part abstenue d’afficher ses couleurs. Elle s’en est tenu à dire qu’« il y a des militants de Québec solidaire qui se reconnaissent plus dans le Parti vert, il y a des militants solidaires qui se reconnaissent plus dans le NPD, d’autres dans le Bloc ». « Nos membres voteront bien pour qui ils veulent et nous, on ne va pas se positionner », a-t-elle déclaré.

Enfin, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a indiqué que la sortie de son homologue du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, en faveur de la construction d’un troisième lien routier entre Québec et Lévis n’a pas ébranlé sa foi bloquiste. « Je suis indépendantiste. Je vais voter Bloc. Puis maintenant je ne commencerai pas, au jour le jour, à commenter chacune des sorties, des prises de position. Il y en a plein, c’est normal. Et pour autant les positions du Parti québécois sont claires depuis des mois, ne changeront pas, et ce seront les mêmes en 2022 », a-t-il déclaré.

Avec Alexandre Shields

D’autres détails suivront.