Appuis à Anglade: les libéraux répliquent avec leur propre sondage

Le Parti libéral du Québec (PLQ) a répliqué à un sondage interne de la Coalition avenir Québec (CAQ) en dévoilant jeudi son propre coup de sonde, qui visait à mesurer l’appui aux politiques de Dominique Anglade.

La veille, la CAQ a fait circuler les résultats de panels en ligne qui lui accordent 49 % des intentions de vote, contre 16 % pour le PLQ, après répartition. La situation est particulièrement difficile pour les libéraux chez les francophones, qui leur accordent autant d’appuis (9 %) qu’au Parti conservateur du Québec.

Le sondage a été mené par Synopsis recherche auprès de 1500 répondants, du 27 août au 30 août. Il mesure l’appui à Québec solidaire à hauteur de 14 % et au Parti québécois, à 9 %.

Les élus libéraux ont refusé jeudi de se montrer abattus par les résultats, qui confirment certaines tendances à long terme pour leur formation. Ils ont néanmoins dévoilé leur propre sondage, qui a été mené par Data Sciences Inc — dont le propriétaire a auparavant fait les manchettes pour son amitié avec le chef libéral fédéral Justin Trudeau — auprès de 1200 Québécois, du 19 mai au 1er juin.

Le coup de sonde relève notamment que les citoyens qui ne votent pas pour le PLQ « seraient plus susceptibles de reconsidérer leur appui » au parti « si celui-ci opérait un changement de position en matière de santé (17 %), d’environnement (15 %) ou d’économie et finances publiques (14 %). « Un repositionnement en matière de langue française (13 %) ou l’éducation (13 %) serait également susceptible d’aller rejoindre de nouveaux partisans », y est-il écrit.

Le sondage note aussi qu’en fonction des divers enjeux, le PLQ de Dominique Anglade récolte davantage d’appuis que celui de son prédécesseur, Philippe Couillard. En culture, notamment, 43 % des répondants ont dit juger que le PLQ de 2021 les représentait mieux que celui de 2018. Ces pourcentages sont de 41 % en langue française, 39 % en éducation et en éthique et intégrité et de 38 % en environnement, laïcité et immigration. Une forte proportion des répondants a aussi dit manquer d’informations pour répondre aux questions, principalement sur les enjeux d’éducation (36 %) et d’économie et finances publiques (34 %).