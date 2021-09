Le premier ministre François Legault invite les « nationalistes québécois » à se « méfier » du Parti libéral du Canada (PLC) et demande au candidat conservateur, Erin O’Toole, de garantir aux Québécois les 6 milliards $ de l’entente sur les garderies.

« Je trouve ça très inquiétant de voir trois partis – le PLC, le NPD et le Parti Vert – non seulement qui ne sont pas ouverts à donner plus d’autonomie au Québec, mais qui veulent centraliser, s’approprier des pouvoirs qui sont clairement des compétences des provinces », a déclaré le premier ministre à l’entrée du caucus de son parti, jeudi matin.

Tout en se défendant d’appuyer le Bloc québécois et le Parti conservateur, le premier ministre a soutenu que « l’approche » de M. O’Toole était plus facile à concilier avec les priorités des Québécois. Il a toutefois invité le chef conservateur à « s’expliquer » sur sa volonté d’abolir l’entente de 6 milliards $ sur les garderies dévoilée en début de campagne par les libéraux.

