Priorité environnement pour Québec solidaire

Pour marquer la dernière année avant l’élection, Québec solidaire entend ramener la question environnementale à l’avant-plan, sans toutefois avoir recours à de l’obstruction parlementaire, tel que le parti l’avait évoqué dans le passé.

« Il y a des débats de société trop importants pour qu’ils soient mis sur pause d’ici à ce que le virus disparaisse », a fait valoir mercredi le nouveau chef parlementaire de la formation politique, Gabriel Nadeau-Dubois, en marge du caucus de son parti à Sherbrooke. Il a par ailleurs confirmé que les dix élus solidaires actuels avaient l’intention de se présenter à l’élection de 2022.

Sa collègue Manon Massé a annoncé son intention de déposer un projet de « loi anti-pipelines » dans l’espoir d’obtenir « un engagement ferme » de la part du premier ministre, François Legault, « pour dire que le pétrole et le gaz au Québec, une fois pour toutes, clairement, ça ne passe pas ». Le projet de loi, qui a déjà été déposé à l’Assemblée nationale dans deux moutures semblables, viserait à interdire l’exploration, l’exploitation et la construction de « nouvelles infrastructures en matière de gaz et de pétrole », a résumé Mme Massé.

Il y a un an, les délégués de Québec solidaire ont choisi d’abandonner la campagne « Ultimatum 2020 ». Celle-ci donnait jusqu’au 1er octobre 2020 au gouvernement Legault pour présenter un plan d’action crédible et efficace pour lutter contre les changements climatiques. S’il échouait au test, le gouvernement allait subir l’obstruction parlementaire systématique des solidaires.

Or « cette orientation-là [avait] été prise dans un contexte politique spécifique », a fait valoir Mme Massé. « Entre 2019 et aujourd’hui, on a constamment fait des propositions [avec] cette attitude d’amener des pistes de solution. Actuellement, en matière de lutte contre les changements climatiques, c’est bien plus la CAQ [Coalition Avenir Québec] qui bloque », a-t-elle lancé.

Gabriel Nadeau-Dubois a quant à lui dit croire que « l’été qu’on vient de connaître a changé les perceptions des gens » au sujet de l’environnement. « Pendant des années, la crise climatique, c’était quelque chose de lointain. Là, on a les deux pieds dedans. Les forêts brûlent, il y a du smog, il y a de la chaleur étouffante, les berges s’érodent aux Îles de la Madeleine et sur la Côte-Nord. Pour prendre un anglicisme, la game a changé », a-t-il fait valoir.

À son avis, l’intérêt des autres formations politiques pour les questions environnementales est aussi une preuve du sérieux de Québec solidaire. « Moi, je trouve ça très révélateur qu’à un an des élections, le Parti libéral et le Parti québécois décident de piger dans notre programme de 2018 […] parce que pendant toutes ces années-là, ces partis-là nous critiquaient, nous disaient qu’on était des fous, des rêveurs, des radicaux », a-t-il affirmé. « Nos propositions, en matière de lutte contre les changements climatiques, de services éducatifs à l’enfance, après avoir été qualifiées de folichonne pendant des années, sont reprises aujourd’hui par tous les partis », a-t-il ajouté.

Le programme 2018 de Québec solidaire proposait, entre autres, de créer « toutes les places nécessaires en Centre de la petite enfance » et de réduire de 95 %, d’ici 2050, les gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990.