Accès garanti aux garderies: pas si simple, dit le ministre Lacombe

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, doute qu’il soit possible de garantir par une loi l’accès des enfants aux services de garde, comme le propose la cheffe libérale Dominique Anglade.

« C’est pas aussi simple que ça en a l’air. Il y a d’autres stratégies qui peuvent être mises en avant », a déclaré le ministre à l’ouverture du caucus de la Coalition avenir Québec (CAQ) mercredi matin.

Mardi, la cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, avait proposé d’inscrire dans la loi l’obligation pour l’État de garantir une place en service de garde à tous les petits Québécois.

Or, selon le ministre, un tel droit serait difficile à protéger parce que les services de garde sont des organismes privés qui ne font pas partie du réseau public. Il s’agit en fait d’entreprises ou d’organismes à but non lucratif, dont certains sont subventionnés par le gouvernement.

« Qu’est-ce qu’on fait, demain matin, s’il y a 20 milieux familiaux qui ferment dans une ville ? Comment on assure ce droit-là ? Quand les travailleuses autonomes décident d’arrêter de travailler ? » a demandé M. Lacombe.

À l’heure actuelle, environ 50 000 enfants sont en attente d’une place en service de garde au Québec.

« On peut bien lancer ça dans les airs. Je comprends que c’est séduisant, que c’est simple à expliquer aussi, a poursuivi le ministre. Mais la réalité — demandez à des juristes — c’est que c’est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. »