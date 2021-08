Début des audiences de la Commission sur la vaccination obligatoire

La commission parlementaire de la santé et des services sociaux tient à compter de ce jeudi, en personne à l’Assemblée nationale ou en visioconférence, des audiences publiques concernant la vaccination obligatoire contre la COVID-19 du personnel soignant du réseau de la santé et d’autres catégories de travailleurs.

La semaine dernière, le premier ministre François Legault a annoncé que son gouvernement voulait rendre la vaccination contre la COVID-19 obligatoire pour tous ceux œuvrant dans le secteur de la santé qui sont en contact plus de 15 minutes avec les patients.

Il avait toutefois signalé qu’une commission parlementaire était de mise, vu que la décision gouvernementale mettait en cause l’intégrité physique des gens et leur droit au travail.

Lors des deux jours prévus d’audiences, 18 intervenants devraient faire part de leurs positions, dont le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le directeur national de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Le milieu syndical du réseau de la santé sera représenté aux audiences par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), qui représente les infirmières, la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), de même que par l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux.

Les milieux de l’éducation et des services de garde seront représentés par la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des cégeps, le Bureau de coopération interuniversitaire, l’Association québécoise des centres de la petite enfance et l’Association des garderies non subventionnées en installation.

Quelques autres organismes d’experts se feront aussi entendre.

La commission devra aborder aussi l’enjeu des sanctions imposées aux récalcitrants à la vaccination.