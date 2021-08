Le troisième lien se fera en dépit du rapport du GIEC

Les conclusions alarmistes du dernier rapport sur le climat du GIEC n’entament pas la volonté du gouvernement Legault d’aller de l’avant avec son projet de tunnel entre Québec et Lévis.

« C’est un besoin dans la grande région de Québec », a réitéré le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, à l’entrée du conseil des ministres mercredi.

À ses yeux, il faut désormais inclure la Rive-Sud quand on parle de la région de Québec et, « pour bien des gens [qui y vivent], la solution du transport collectif n’est en rien avantageuse, donc le recours à la voiture est celui qui est le plus efficace pour bien des gens ».

Selon le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le réchauffement climatique déjà provoqué par l’activité humaine risque d’atteindre des niveaux catastrophiques d’ici 20 ans.

Or, la plupart des groupes défenseurs de l’environnement et experts en aménagement du territoire sont formels : un tunnel Québec-Lévis accentuerait l’étalement urbain dans la région de Québec en favorisant encore davantage le recours à l’automobile.

Questionné à ce sujet, M. Charette a déclaré que le projet « faisait l’unanimité pour plusieurs cercles politiques, même au niveau de l’opposition officielle ».

Peu de nouvelles données

Un peu plus tôt, il a souligné qu’il serait ardu pour le Québec de hausser ses cibles de réduction comme le recommande le GIEC.

« Il ne suffit pas de se donner des cibles, il faut les atteindre et malheureusement, on devrait être à moins 20 % de nos émissions de 1990. On est plutôt aux alentours de -8, -9 %. La marche, elle est colossale », a-t-il dit.

Le Québec se conforme désormais à la cible de réduction de 37,5 % des émissions d’ici 2030 par rapport à 1990. Or le GIEC estime qu’il faudra en faire encore davantage pour freiner le réchauffement climatique.