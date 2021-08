Investissement de plusieurs milliards dans le système québécois de garderies

Le gouvernement québécois s’engage à consacrer une « portion significative » du transfert de près de six milliards de dollars que lui octroiera le gouvernement fédéral sur cinq ans au renforcement du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance et à l’amélioration des conditions de travail des éducatrices et éducateurs.

« Cette entente est une belle victoire pour les familles québécoises. Une part significative de ces sommes servira à compléter le réseau. Les jeunes parents et leurs enfants vont en profiter directement », a déclaré le premier ministre québécois, François Legault, après la conclusion d’une nouvelle « entente asymétrique » avec Ottawa jeudi.

À ses côtés, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a vanté ce « très bon exemple du fédéralisme coopératif ». « On vous écoute pour savoir ce dont vous avez besoin, pour ensuite offrir du soutien fédéral qui livre des résultats concrets pour les Québécois en respectant la spécificité du Québec », a-t-il souligné lors de passage dans le parc Lalancette dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

L’entente Ottawa-Québec, qui est assortie d’un transfert fédéral de 6 milliards sur cinq ans, « permet » au gouvernement canadien « de soutenir les familles québécoises, tout en reconnaissant que le Québec doit demeurer maître d’œuvre dans l’établissement des priorités relatives à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants, une compétence qui lui est exclusive et pour laquelle il a fait ses preuves ».

« Aujourd’hui, on annonce des investissements pour aider le Québec à améliorer son système déjà en place », a expliqué M. Trudeau, aux côtés de son homologue québécois, François Legault, dans la circonscription fédérale d’Hochelaga. « Cet investissement va vous permettre de créer des dizaines de milliers de nouvelles places en garderie, en plus de réduire les tarifs. C’est une très bonne nouvelle pour les familles », a-t-il ajouté.

D’autres détails suivront.