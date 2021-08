Québec obtiendra une compensation de 6 milliards pour le financement des services de garde

Ottawa et Québec se sont entendus sur la participation du gouvernement fédéral dans le financement du réseau des services de garde québécois.

Les premiers ministres fédéral Justin Trudeau et québécois François Legault en feront l’annonce dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, jeudi.

Le gouvernement québécois obtiendrait une « compensation » de quelque 6 milliards de dollars sur cinq ans de la part du gouvernement fédéral, notamment pour en finir avec les listes d’attente dans les centres de la petite enfance (CPE), selon les informations amassées par Le Devoir.

M. Trudeau s’enorgueillira d’avoir honoré sa promesse de créer un réseau national de « services de garde abordables, inclusifs et de qualité », tout en renforçant le « modèle québécois » de services de garde. En avril, son gouvernement s’était engagé à investir, d’un océan à l’autre, 30 milliards de dollars sur cinq ans, et au moins 9,2 milliards de dollars annuellement par la suite dans l’offre de « places dans des garderies réglementées abordables et de qualité […] à toutes les familles qui en ont besoin ». « Le Québec a déjà fait preuve de leadership en instaurant son propre réseau de garderies abordables, mais la province recevra tout de même sa part du financement pour qu’elle puisse améliorer son réseau », a-t-il précisé dans le dernier budget.

M. Legault se vantera de dépenser la « compensation » d’Ottawa sans condition. Cela dit, il ne voit aucun problème à s’engager une énième fois à « finir le réseau » de la petite enfance. Il est déjà attelé à la tâche, insiste-t-on à Québec. « On va s’assurer que chaque enfant puisse avoir une place. On va annoncer 22 000 places supplémentaires aux 15 000 qui sont déjà en réalisation. Ça va faire 37 000 places. Donc, ça, c’est majeur. Il n’y a pas un gouvernement qui a fait ça dernièrement », avait déclaré le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, le 10 juin dernier. L’élu caquiste disait comprendre « le désespoir et l’impatience » des parents dans l’attente d’un coup de fil des mois et des mois après avoir inscrit leur enfant sur des listes d’attente de CPE.

Aux yeux des observateurs politiques, la conclusion d’une entente Ottawa-Québec sur les services de garde est un nouveau signe de l’imminence du coup d’envoi de la campagne électorale fédérale.

En 2019, le Parti libéral du Canada (PLC) était parvenu à déloger le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la circonscription d’Hochelaga en 2019, et ce, avec à peine 328 voix de plus que le Bloc québécois. Il s’agissait de la majorité la plus mince obtenue par l’équipe de Justin Trudeau au Québec.

La députée libérale et candidate à sa propre succession, Soraya Martinez, sera présente aux côtés de MM. Trudeau et Legault pour l’événement.

Les électeurs auront reçu deux chefs fédéraux en deux jours ; le chef bloquiste Yves-François Blanchet mercredi et le chef libéral Justin Trudeau jeudi.

D’autres détails suivront.