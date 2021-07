Plus de 519 000 inscriptions à la loterie vaccinale depuis dimanche

Quelque 520 000 personnes ayant reçu une ou deux doses du vaccin contre la COVID-19 se sont inscrites au concours pandémique « Gagner à être vacciné » depuis dimanche, malgré les ratés techniques qui compliquent les opérations depuis le lancement de la loterie.

Plusieurs personnes ayant tenté de s’inscrire se sont retrouvées dans une impasse ces deux derniers jours. « Dû à un fort achalandage, le site d’émission de la preuve vaccinale et d’inscription au concours est temporairement non disponible. Veuillez tenter de vous réinscrire un peu plus tard », pouvaient-ils lire sur le portail du gouvernement, lundi.

La plateforme a perdu pied sous le poids de sa popularité. Par moments, les visiteurs étaient vingt fois plus nombreux qu’à l’habitude à s’y trouver, a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Robert Maranda, lundi après-midi. De « courtes interruptions » ont été programmées durant la journée afin d’assurer la « maintenance » du site, a-t-il expliqué. « On demande aux gens de revenir plus tard si cela ne fonctionne pas. »

En fin de journée lundi, 519 242 personnes étaient inscrites au concours, selon les données fournies par le gouvernement.

Les Québécois ayant reçu au moins une première dose de vaccin ont jusqu’au 5 août, inclusivement, pour s’inscrire aux premiers tirages hebdomadaires. Les participants courront la chance de gagner tous les vendredis d’août (6, 13, 20 et 27 août) une somme de 150 000 dollars en argent (pour les adultes) ou l’une des deux bourses d’études de 10 000 dollars (pour les 12 à 17 ans).

Pour participer aux tirages du gros lot de 1 million de dollars (pour les 18 ans et plus) ou des 16 bourses d’études de 20 000 $ chacune (pour les 12 à 17 ans) prévus le vendredi 3 septembre, les personnes devront avoir reçu leur première dose vaccinale au plus tard le 3 août et leur deuxième dose vaccinale au plus tard le 31 août.

« Une seule inscription est nécessaire pour tous les tirages », a précisé M. Maranda.

Difficile à évaluer

Il est difficile d’évaluer l’effet du concours « Gagner à être vacciné », qui a été annoncé le 16 juillet dernier, sur l’allure de la campagne de vaccination puisque le MSSS n’a « aucune donnée ventilée sur les âges des personnes et leur région ou leur statut vaccinal pour le moment ». Impossible donc de savoir si des personnes ont décidé de se faire vacciner afin de pouvoir participer ou de maximiser leurs chances de remporter un des lots.

« On le fait pour notre réseau de la santé, on le fait pour l’éducation de nos jeunes — on veut être capables de rouvrir [les écoles] en septembre dans des conditions qui vont être parfaites — et aussi pour des raisons économiques », avait affirmé le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Le gouvernement québécois nourrit l’objectif de voir 75 % des Québécois de 12 ans et plus complètement vaccinés d’ici la fin du mois d’août. Ils étaient 50 % à l’être le 15 juillet. Ils sont désormais 60 %.