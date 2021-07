Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a annoncé officiellement mercredi le refus du gouvernement d’autoriser le projet gazier GNL Québec, jugeant que celui-ci ne contribuera pas à la lutte contre la crise climatique et qu’il risque même de ralentir la transition énergétique mondiale.

« Avec l’analyse qui a été faite, le projet Énergie Saguenay ne pourra pas voir le jour », a confirmé le ministre, dans le cadre d’un point de presse tenu en après-midi à Chicoutimi. « C’est un projet qui a plus de désavantages que d’avantages », a-t-il ajouté, confirmant ainsi les informations publiées mercredi matin par Le Devoir.

Le projet Énergie Saguenay, développé par GNL Québec, vient donc d’être stoppé de facto, même si un processus d’évaluation environnementale fédérale est toujours en cours. « C’est un non officiel », a dit le ministre. « Il n’y aura pas d’usine de liquéfaction sur le Saguenay. » Si les promoteurs voulaient présenter un nouveau projet, ils devraient passer de nouveau à travers tout le processus d’évaluation environnementale, a-t-il indiqué.

Selon le ministre Charette, le projet GNL Québec risque en fait de « défavoriser la transition énergétique », contrairement à ce qu’affirment les promoteurs. Au terme de l’évaluation environnementale, le gouvernement Legault n’est pas non plus convaincu qu’il permettra de remplacer des énergies plus polluantes ailleurs dans le monde. Québec doute également des mesures promises par le promoteur pour permettre à son usine de liquéfaction d’atteindre la carboneutralité.

Benoit Charette avait fixé plus tôt cette année « trois conditions » que GNL Québec devait respecter pour que le plus gros projet industriel privé de l’histoire du Québec puisse recevoir le feu vert du gouvernement. Les promoteurs devaient ainsi démontrer « l’acceptabilité sociale » du projet, mais aussi son rôle dans le contexte de la « transition énergétique » et sa capacité à générer une « diminution » des émissions de gaz à effet de serre « à l’échelle mondiale ».

Constats du BAPE

Avec son annonce de mercredi, le gouvernement Legault se rend aux constats mis de l’avant dans le rapport sur le projet gazier produit par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) et publié en mars dernier. Les commissaires y concluaient que le projet de liquéfaction et d’exportation de gaz naturel entraînerait un « ajout net » d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Uniquement en sol canadien, celles-ci atteindraient près de huit millions de tonnes par année, soit l’équivalent d’un ajout de 3,3 millions de véhicules sur les routes du pays.

Le BAPE a aussi réfuté l’idée que ce gaz, exploité « presque exclusivement » par fracturation, contribuerait à la « transition énergétique » nécessaire pour lutter contre la crise climatique. Le rapport souligne plutôt que GNL Québec « pourrait constituer un frein à la transition énergétique sur les marchés visés par le projet ».

Le BAPE a par ailleurs fait valoir qu’en matière d’acceptabilité sociale, « la somme des risques afférents au projet dépasse celle de ses avantages ». Et peu importe la décision qui aurait été prise sur le projet, « le clivage sociétal observé risque de perdurer ». En plus de créer de la division dans la région, GNL Québec a suscité une vive opposition des groupes environnementaux, de scientifiques et des trois partis d’opposition à l’Assemblée nationale.

GNL absent

Aucun représentant de GNL Québec n’était présent à la conférence de presse du ministre Charette, et ce, même si ce dernier se trouvait dans la ville où est situé le siège social de l’entreprise contrôlée par des actionnaires américains.

En entrevue au Devoir mardi, le président de GNL Québec, Tony Le Verger, se disait confiant d’obtenir « une décision positive » du gouvernement, à la suite du processus environnementale mené sous l’égide du BAPE. Un autre processus environnemental est en cours au fédéral. Il est piloté par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada.

Selon M. Le Verger, l’usine de liquéfaction de gaz naturel pourrait contribuer à la transition énergétique ailleurs dans le monde. Les promoteurs du projet affirment ainsi que leur projet permettrait de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 28 millions de tonnes par année. Cette hypothèse repose sur l’idée que le gaz naturel exporté remplacerait des sources énergétiques plus polluantes, comme le charbon. Il n’est toutefois pas possible, pour le moment, de confirmer ces données, puisqu’aucun acheteur du gaz naturel liquéfié n’a encore été identifié. Aucun contrat n’a donc encore été signé.

Le projet GNL Québec a d’abord été conçu pour faciliter l’exportation outre-mer du gaz naturel albertain. Le tout premier paragraphe présentant le « contexte » du projet Énergie Saguenay, dans l’avis déposé en 2015, précise d’ailleurs ceci : « La production de gaz naturel de l’Ouest canadien qui était auparavant exportée vers les États-Unis sature maintenant le marché canadien et crée des surplus. Simultanément, la capacité de production de gaz naturel au Canada augmente, entraînant une baisse de prix du gaz en Amérique du Nord, ce qui accroît l’intérêt pour l’exportation du gaz naturel vers les marchés mondiaux. »

Bélugas menacés ?

GNL Québec estime par ailleurs que le trafic maritime quotidien de méthaniers sur le Saguenay ne serait pas susceptible de nuire à la population de bélugas du Saint-Laurent, puisque les navires seraient conçus pour réduire le bruit sous-marin. Aucun détail quand à l’ingénierie ou à la construction des méthaniers n’a jusqu’ici été dévoilé par l’entreprise, qui ne financerait pas la construction pas leur construction.

Selon les scientifiques de Pêches et Océans Canada et selon des chercheurs qui étudient l’espèce depuis plusieurs années, le projet risque au contraire de menacer la survie et le rétablissement de l’espèce, qui est protégée en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

Selon les plus récentes données scientifiques disponibles, 50 % de la population de bélugas fréquente le fjord du Saguenay (et 67 % des femelles), qui serait le point de passage quotidien des méthaniers de GNL Québec. Ces navires mesurent 300 mètres de longueur et ont une largeur de 50 mètres. Ils seraient donc les plus gros navires à naviguer au cœur du seul parc marin du Québec.

Selon l’organisme de gestion du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, « l’accroissement du nombre de passages de la marine marchande dans le parc marin pourrait compromettre la capacité du parc marin à respecter son mandat », soit « la protection des écosystèmes pour les générations actuelles et futures ».