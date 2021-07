Québec lance un «concours vaccinal»

Le ministre québécois de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a dévoilé vendredi un « concours vaccinal » pour augmenter le taux de vaccination contre la COVID-19 dans tous les groupes d’âge et inciter le plus de gens possible à devancer leur deuxième dose.

La valeur totale des prix sera de 2 millions de dollars, dont un grand tirage de 1 million le 3 septembre, réservé aux doubles vaccinés. Les personnes déjà vaccinées seront aussi éligibles à la participation aux différents tirages. Les inscriptions commenceront le 25 juillet, sur la même plateforme où l'on trouve la preuve vaccinale, a indiqué le ministre de la Santé. Elles se termineront le 31 août.

M. Dubé l’a annoncé en avant-midi lors d’une conférence de presse au siège social de Loto-Québec, qui collabore avec le gouvernement dans ce projet. Il était accompagné du ministre des Finances et ministre de l’Économie et de l’Innovation, Eric Girard, ainsi que du directeur de la campagne de vaccination, Daniel Paré.

Lors de l’administration de sa deuxième dose de vaccin, en juin dernier, le premier ministre du Québec, François Legault, avait évoqué la possibilité de créer « des loteries ou des récompenses de toutes sortes » pour encourager la population à aller se faire immuniser contre la COVID-19.

« Christian [Dubé] travaille là-dessus. Quand il sera prêt, il va vous l’annoncer », avait-il précisé. Loto-Québec avait aussi confirmé être « à une première étape de discussions » à ce sujet, selon son porte-parole Renaud Dugas.

Même si une majorité de 83 % de la population a reçu une protection vaccinale adéquate, selon les derniers chiffres de l’Institut national de santé publique du Québec, les jeunes entre 18 et 29 ans sont les plus à la traîne, avec seulement 69 % ayant reçu une première dose.

L'annonce peut être écoutée en ligne en cliquant ici.



Avec La Presse canadienne