Le gouvernement Legault entend accorder des privilèges aux personnes entièrement vaccinées dès cet automne afin d’éviter un nouveau confinement dans l’éventualité d’une détérioration de la situation sanitaire, mais aussi pour inciter les jeunes à se faire vacciner contre la COVID-19 en plus grand nombre.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, en a fait l’annonce jeudi après-midi lors d’une conférence de presse tenue au centre-ville de Montréal en présence du directeur national de santé publique, Horacio Arruda.

« Il faut se préparer pour l’automne qui s’en vient […] Ce qu’on veut éviter surtout, c’est un confinement généralisé et ça passe par une forte proportion de la population doublement vaccinée », a déclaré M. Dubé.

Le gouvernement Legault est globalement satisfait de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en cours, au moment où 81 % des Québécois de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose. Ce pourcentage chute cependant à environ 66 % pour les jeunes de 18 à 29 ans, tandis qu’il se situe à un peu moins de 72 % pour les 30 à 39 ans.

Afin de donner des incitatifs supplémentaires à la vaccination aux personnes dans ces tranches d’âge, le gouvernement Legault prévoit mettre en place un passeport vaccinal dès le 1er septembre, soit lorsque tous les Québécois qui le souhaitent auront eu l’occasion de recevoir deux doses.

Des privilèges seront alors accordés aux Québécois entièrement vaccinés contre la COVID-19. Dans l’éventualité où la situation sanitaire se détériorerait dans la province, ils pourraient par exemple avoir un accès exclusif à des services « non essentiels », comme les gyms, les sports de contacts élevés et les bars, mais aussi certains lieux culturels. L’exigence du passeport vaccinal ne sera d’ailleurs mise en application que dans les régions et les lieux où des éclosions ont été recensées, a indiqué M. Dubé.

Pour bénéficier de l’accès à ces endroits, les Québécois entièrement vaccinés devront présenter leur preuve vaccinale, qui leur a été remise par voie électronique sous forme d’un code QR. Cette mesure ne s’appliquera d’ailleurs que si la situation sanitaire se détériore dans les prochains mois, a insisté le ministre Dubé. « Mon plus grand souhait, c’est de ne pas avoir à utiliser le passeport vaccinal », a-t-il laissé tomber.

Québec promet par ailleurs de ne pas limiter l’accès aux services essentiels, comme les épiceries et les pharmacies.

« Cette façon de faire nous permettra, en cas de détérioration de la situation épidémiologique, de pouvoir agir de façon spécifique », a ajouté M. Dubé. Le passeport vaccinal offrira aussi « une alternative au confinement généralisé » connu l’an dernier, et que le ministre souhaite éviter tant pour des raisons économiques qu’afin de préserver la santé mentale de la population.

Ailleurs dans le monde, plusieurs pays, situés notamment en Europe, ont déjà mis en place un système de passeport vaccinal qui permet de régir l’accès à certains lieux et événements. En France, notamment, un passeport sanitaire, qui comprend une preuve vaccinale et un récent test négatif à la COVID-19, est nécessaire pour accéder à un lieu sportif et culturel qui peut accueillir plus de 1000 personnes.

Cette annonce survient d’ailleurs au moment où la variant Delta, plus contagieux que la souche originelle du coronavirus, continue sa progression rapide dans de nombreux pays, forçant plusieurs grandes villes à faire marche arrière dans leur processus de déconfinement. Ce variant est d’ailleurs devenu dominant aux États-Unis dans les derniers jours.

D’autres détails suivront.