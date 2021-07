Marie Grégoire à la tête de BAnQ

Le gouvernement de François Legault confie les rênes de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) à Marie Grégoire, a appris Le Devoir.

La communicatrice, entrepreneuse, gestionnaire — et ex-députée adéquiste (2002-2003) — assumera les responsabilités de présidente-directrice générale de la plus importante institution culturelle du Québec, a tranché le Conseil des ministres mercredi après-midi.

La course à la succession de Jean-Louis Roy (2018-2021) a suscité un véritable engouement. En effet, le ministère du Conseil exécutif (MCE) a reçu pas moins d’une vingtaine de dossiers de candidature, dont celui de Marie Grégoire. Avant même la fin de l’appel de candidatures, qui s’est terminé le 28 mai dernier, l’équipe de François Legault affichait un préjugé favorable à l’égard de la membre fondatrice de l’Action démocratique du Québec.

La ministre de la Culture, Nathalie Roy, soutient suivre la recommandation du conseil d’administration de BAnQ en demandant à Marie Grégoire d’occuper le poste de p.d.-g., qui est vacant depuis le départ de Jean-Louis Roy le 3 juin dernier. À l’été 2018, sa prédécesseure libérale, Marie Montpetit, avait coupé court à un processus de sélection qui s’était échelonné sur environ un an et demi, en confiant un mandat de trois ans à M. Roy. Échaudé, le CA de BAnQ s’est, cette fois, entendu avec Québec pour agir avec célérité. Six semaines lui ont suffi pour rencontrer une poignée des prétendants et faire part de ses préférences au Secrétariat aux emplois supérieurs.

Au lendemain de sa défaite électorale, en 2003, Marie Grégoire a notamment occupé les fonctions de vice-présidente du marketing chez Zoom Média (2003-2005), de directrice principale des communications de Desjardins Sécurité financière (2005-2007), de vice-présidente communication et marketing du cabinet HKDP Communications et affaires publiques (2007-), puis celles de vice-présidente et associée principale de Tact Intelligence-Conseil (2011-).

Après son passage au Club des ex de RDI, où elle a accru considérablement sa notoriété, Marie Grégoire a régulièrement été invitée à partager ses réflexions sur des sujets d’actualités sur les plateaux de radio et de télévision. Elle est également coécrit les essais Le cœur des Québécois: l’évolution du Québec de 1976 à aujourd’hui (Presse de l’Université Laval) et Robert Bourassa et nous: 45 regards sur l’homme et son héritage politique (Éditions de l’Homme).

Pour pas une bibliothécaire?

La bibliothécaire en chef de l’Université Concordia, Guylaine Beaudry, — et ex-directrice du centre d’édition numérique de l’Université de Montréal et ex-directrice générale de la plateforme d’édition de revues et d’ouvrages savants dans le domaine des sciences humaines et sociales, Érudit — a pour sa part échoué à sa deuxième tentative pour décrocher le poste de numéro un de BAnQ.

Plusieurs spécialistes des bibliothèques au Québec s’en désolent. Ils réclamaient un p.-d.g. venant des sciences de l’information, de la bibliothéconomie; un bibliothécaire pour diriger une bibliothèque, autrement dit. Ce sont davantage les besoins actuels de BAnQ qui définissaient le profil de l’emploi, ont ajouté d’autres: un candidat du numérique pur et dur aurait été l’idéal. Selon eux, il fallait une tête capable de vraiment comprendre les enjeux du virage numérique que doit effectuer l’institution: une tête venue de l’univers des jeux vidéos, donnait-on en exemple. Des connaisseurs de l’institution croient de leur côté que c’est un gestionnaire de haut vol qui doit prendre la barre de ce navire-amiral des bibliothèques et archives du Québec, dont les différentes équipes ont pris au fil du temps l’habitude de travailler en silos. À leurs yeux, une grande expertise en administration est nécessaire.

Disant faire écho aux demandes «des acteurs du terrain», la députée solidaire Catherine Dorion invitait la ministre Nathalie Roy à sélectionner «une personne bibliothécaire ou archiviste» pour mener à bien les «chantiers de développement numériques qui seront garants de l’adaptation de BAnQ au monde d’aujourd’hui et de demain».

Quelle marge de manœuvre?

La tâche s’annonce difficile pour Marie Grégoire. Les défis sont grands pour BAnQ. L’institution a pris du retard pour opérer sur son virage numérique par rapport aux grandes bibliothèques du 21e siècle. L’ex-grand patron Jean-Louis Roy énumérait, dans une lettre ouverte au Devoir, les priorités de BAnQ: « renouvellement de ses infrastructures numériques, dont plusieurs sont obsolètes; garantie du maintien de ses équipes de numérisation; déploiement d’un dépôt numérique fiable et passage accompli à l’infonuagique; inclusion de la production numérique au dépôt légal pour assurer la conservation; mise à niveau de la loi prénumérique des archives nationales et enrichissement des capacités de son bureau d’expertise. » Sans quoi, selon lui, «l’embâcle prévisible sera monstrueux».

Dans un même élan, la Grande bibliothèque doit continuer à accueillir in situ les deux millions de visiteurs, qui franchissaient annuellement ses portes avant la pandémie de COVID-19, tout en accueillant davantage les clientèles défavorisées. Éducation, francisation, intégration des nouveaux arrivants, aide à l’emploi, littératie et littératie numérique s’ajoutent à la mission originelle. Tout comme les rénovations d’urgence de la patrimoniale bibliothèque Saint-Sulpice, à Montréal, pas encore entamées, malgré une aide financière express de plus de 1,40 million de dollars de la part du ministère de la Culture en avril dernier.

Ces missions devront-elles être effectuées à budget réduit? Comme le dévoilait Le Devoir la semaine dernière, un rapport indépendant de Raymond Chabot Grant Thornton s’attend à ce que BAnQ cumule des déficits cumulés de 34 millions d’ici 2025 — ou jusqu’à 50 millions si des investissements s’avèrent nécessaires; pour maintenir et renouveler le parc informatique par exemple.

Dotée d’un budget annuel de 91 millions, BAnQ est financée à 81% par Québec.

La ministre Nathalie Roy se dit disposée à «évaluer le besoin financier» de l’institution névralgique dans l’acquisition, la conservation et la diffusion du patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec quand «les orientations et les actions à entreprendre auront été définies, notamment dans le cadre du prochain plan stratégique», a indiqué son attaché de presse, Louis-Julien Dufresne, vendredi dernier.