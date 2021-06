Legault se dit «profondément troublé» par l’arrestation musclée d’un jeune noir dans Villeray

Le premier ministre du Québec, François Legault, se dit « profondément troublé » par les images qu’il a vues d’une arrestation musclée survenue dans Villeray le 10 juin dernier, rappelant celle de George Floyd aux États-Unis. Il demande que cette technique ne soit plus utilisée.

« Comme beaucoup de Québécois, j’ai vu la photo, et je n’ai pas aimé cette photo-là », a commenté le premier ministre en marge d’une conférence de presse sur la construction d’un nouveau projet de complexe aquatique à Laval vendredi midi.

« J’ai demandé qu’on regarde avec le SPVM [Service de police de la Ville de Montréal] comment on fait pour s’assurer qu’on ne voie plus ça », a ajouté le premier ministre.

Il réagissait à une vidéo de l’arrestation d’un jeune noir filmée par un passant il y a une semaine. Selon ce que Radio-Canada rapportait plus tôt cette semaine, on y voit un agent du SPVM avec un genou sur le cou et le visage de l’adolescent, arrêté à la suite d’une bataille devant l’école secondaire George-Vanier. L’élu libéral Frantz Benjamen, en entrevue à Radio-Canada, demandait une enquête et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, se disait également préoccupée.

Questionné vendredi à savoir s’il souhaitait interdire ce type de technique enseigné à l’école de police, le premier ministre a répondu de façon positive. « Ce que je peux vous dire, c’est que ça m’a profondément troublé de voir cette image-là. J’ai demandé qu’on regarde avec le SPVM pourquoi ç’a été fait et je souhaiterais que ça ne se fasse plus. »