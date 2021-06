Une recrue, mais pas encore de positions claires pour les conservateurs du Québec

La députée indépendante Claire Samson a officialisé vendredi son adhésion à l’équipe d’Éric Duhaime et au Parti conservateur du Québec (PCQ), avec qui elle partage peu d’idées jusqu’ici, mais une volonté de donner « le plus de choix [politiques] possible » aux Québécois.

« Aujourd’hui, je me sens délivrée, je retrouve ma marge de manoeuvre, ma parole et ma liberté », a-t-elle lancé, en confirmant la nouvelle qui avait filtré dans Le Devoir.

« Le chiffre magique, c’était un », a aussi souligné M. Duhaime aux médias rassemblés à l’Assemblée nationale, en évoquant « un grand jour dans l’histoire » du PCQ. Le passage de Mme Samson dans ses rangs lui donne désormais une voix au Salon bleu, un accès aux points de presse dans l’enceinte du Parlement et, possiblement, une place au débat des chefs.

Comme elle l’avait fait au cours des derniers jours, Mme Samson a assuré que son passage au PCQ n’avait rien à voir avec un désir de « vengeance » ou un sentiment « d’amertume ». Quelques minutes plus tard, le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a déclaré que Mme Samson lui avait demandé, « il y a quelques semaines », pourquoi « elle n’avait pas été choisie comme ministre » en 2018. L’élue, qui a été exclue du caucus de la CAQ mardi en raison d’un don au PCQ, n’a jamais caché sa déception de ne pas avoir été « obtenu de portefeuille », au point où elle a dit avoir songé à démissionner.

Des positions à clarifier

Interrogés sur les idées du PCQ, Mme Samson et M. Duhaime ont invité les médias à patienter, le temps que le congrès des membres du mois de novembre permette au parti de développer « des politiques plus claires ». Mme Samson a admis en savoir bien peu sur les idées de son nouveau parti. « Je ne les connais pas toutes, on n’a pas pu discuter de toutes les positions », a-t-elle affirmé.

En tant que chef, Éric Duhaime a dit souhaiter être « plus démocratique », sans renier pour autant l’ensemble des positions qu’il a défendues par le passé. « Ce n’est pas parce qu’on est dans un parti qu’on est obligés d’être 100 % d’accord avec tout », a-t-il dit.

Le chef conservateur n’a pas voulu dire si l’activité humaine avait un rôle à jouer dans les changements climatiques. « On va en débattre. [...] Le parti ne s’est pas encore réuni là-dessus », a-t-il déclaré.

Ni lui ni Mme Samson n’ont donné leur opinion sur la stratégie à adopter pour lutter contre les féminicides. « Je crains que le confinement extrême que le Québec a vécu est en partie... Il y a eu des problématiques, là. On a souvent enfermé malheureusement les victimes avec leurs bourreaux pendant plusieurs mois», a dit le premier. «Vous ne pouvez pas me demander ça à moi personnellement», a répondu la seconde.

Le chef conservateur a ensuite offert des opinions contradictoires sur la marche à suivre pour lever les mesures sanitaires. « Présentement, oui », a-t-il répondu lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il fallait « déconfiner complètement et enlever toutes les mesures sanitaires » en place. Un peu plus tard, M. Duhaime a plutôt insisté sur l’importance de présenter un « calendrier où on met fin, où on a une lumière au bout du tunnel [où] on dit : O.K., telle date, on lève telle mesure ». C’est ce que le gouvernement du Québec a fait le 18 mai.

Éric Duhaime a par ailleurs reproché aux partis d’opposition de ne pas avoir été « très bruyants » pour dénoncer les conséquences de l’état d’urgence sanitaire et les pouvoirs qu’il confère au gouvernement.

« Moi, quand je vais être élu puis que je vais rentrer à l’Assemblée nationale, le premier projet de loi que je vais déposer, je vais modifier la “loi sur l’état d’urgence sanitaire” », a-t-il aussi déclaré, en faisant vraisemblablement référence à la Loi sur la santé publique.

Dans les faits, les partis d’opposition critiquent le renouvellement de l’état d’urgence sanitaire depuis un an. À l’instar de M. Duhaime, certains élus ont aussi participé à une manifestation réclamant la suspension des programmes de sports-études.

Éric Duhaime a par ailleurs confirmé que Claire Samson avait sollicité le président de l’Assemblée nationale, François Paradis, pour qu’il l’autorise à être identifiée au PCQ, tel que le permet le règlement.