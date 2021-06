Vaccin d’AstraZeneca: Dubé corrige le tir

Une « déclaration erronée » publiée sur le site de vaccination du gouvernement du Québec a suscité de la confusion chez les Québécois qui ont reçu une première dose de vaccin d’AstraZeneca, de l’aveu du ministre de la Santé, Christian Dubé.

« Les gens qui ont reçu un AstraZeneca ne devraient pas nécessairement prendre un ARN, a-t-il indiqué jeudi. Il y a eu une erreur, on va corriger l’erreur ce matin. »

Le site indiquait mercredi soir que les Québécois qui ont reçu une première dose du vaccin d’AstraZeneca devraient privilégier un vaccin à ARN messager, comme celui de Pfizer-BioNTech ou Moderna, en deuxième dose. Il avait été modifié après la publication d’un nouvel avis du Comité sur l’immunisation du Québec.

Le ministre a dû défendre quelques ratés de la campagne de vaccination. Des problèmes d’approvisionnement du vaccin de Pfizer-BioNTech font en sorte qu’il ne sera pas possible de devancer environ 600 000 rendez-vous de deuxième dose durant les semaines du 5 et du 12 juillet. « Malgré ces retards-là, Pfizer nous a expliqué qu’on les aurait un peu plus tard, donc l’échéancier du 31 août n’est pas changé », a-t-il dit. Les rendez-vous déjà pris seront honorés.

M. Dubé participait à la première conférence de presse d’Eric Girard en tant que ministre de l’Économie. Ce dernier a annoncé une subvention de 13 millions $ pour Médicament Québec, un projet de recherche à l’Université de Montréal pour stimuler la rechercher de nouvelles molécules et améliorer les chaînes d’approvisionnement.

D’autres détails suivront.