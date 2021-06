Don de Claire Samson au PCQ: «Je ne pense pas qu’il essaie de me manipuler»

La députée Claire Samson voit dans le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, un « homme intelligent, qui est de bonne foi » et dont la motivation est « noble », loin de la parité de façade de la Coalition avenir Québec (CAQ) ou du glissement éthique qu’elle dit avoir perçu dans le parti de François Legault.

L’élue d’Iberville a été exclue du caucus de la CAQ mardi, après que son ancien parti eut appris qu’elle a fait un don de 100 $ au PCQ. En entrevue au Devoir mercredi, elle explique qu’elle n’est pas encore prête à faire le saut dans le parti de M. Duhaime, pour qui elle n’a que de bons mots.

« C’est un homme qui, fondamentalement, veut servir, pour faire preuve de gros bon sens », a déclaré la femme de 66 ans. Celle qui prévoyait prendre sa retraite à la fin de son mandat songe désormais à faire le grossir les rangs conservateurs. Mme Samson se donne « quelques jours » pour faire son choix, qui pourrait avoir des impacts majeurs sur la visibilité du chef Duhaime.

« Je sais bien que si je joins les rangs du Parti conservateur, il est évident qu’il [Éric Duhaime] se retrouve dans la même situation que Paul St-Pierre Plamondon, dans le sens où il peut avoir accès aux conférences de presse, il peut entrer à l’Assemblée nationale, utiliser les tribunes et tout ça », détaille-t-elle. « Donc je comprends tout ça très bien, mais je ne pense pas qu’il essaie de me manipuler. Mais je suis bien consciente de ce que ça pourrait représenter pour lui. Je le sais », insiste-t-elle.

Des critiques contre la CAQ

Bien que l’élue dise ne pas se « nourrir d’amertume et de regrets », elle se permet de critiquer certaines des décisions de la CAQ, qu’elles soient plus récentes ou plus anciennes. Elle rappelle que M. Duhaime a récemment déclaré à La Presse canadienne que l’ambition de parité homme-femme en politique était une « parure », et qu’il ne souhaitait pas se fixer d’objectif en ce sens. En revanche, « la CAQ se vante d’être paritaire, mais les femmes sortent pas mal plus vite que les hommes, hein ? C’est agaçant », lance-t-elle.

La décision récente de la CAQ de voter contre le rapport de la commissaire à l’éthique et de la sanction qu’elle réclamait contre l’ex-ministre Pierre Fitzgibbon l’a aussi dérangée. « Vous savez que la gardienne de l’éthique, c’est une institution. Alors voter contre son rapport, j’avais un petit malaise, on aurait pu se garder une petite gêne », a-t-elle suggéré.

Claire Samson n’a par ailleurs jamais caché sa déception de ne pas être nommée au conseil des ministres. « C’est la prérogative du chef, mais je pense que mes espoirs d’y accéder étaient bien légitimes. J’ai été critique en matière de communication, de culture et de langue pendant toute notre période dans l’opposition. Pendant la campagne électorale, le parti m’a fait faire tous les débats sur la culture, donc quand le parti a été élu majoritaire, c’était légitime pour moi d’envisager avoir un portefeuille », a-t-elle fait valoir. « Donc j’ai été très déçue de ne pas avoir été retenue, mais c’est son choix [au premier ministre]. Ils vivent avec. »

Mme Samson a déposé en 2016 un rapport dans lequel elle a conclu qu’un « coup de barre [devait] être donné pour consolider la position du français au Québec comme langue commune, en commençant par l’amélioration des mesures » de francisation pour les nouveaux arrivants. « Aujourd’hui, dit-elle, ils ne peuvent pas dire que je n’ai pas contribué : c’est le rapport Samson qui est à la source du projet de loi 96 » sur la langue officielle et commune du Québec, le français.