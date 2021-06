De vrais bals de finissants pourront avoir lieu au Québec, mais seulement après le 8 juillet, le temps de laisser la première dose de vaccin de faire son effet, et en extérieur.

Le premier ministre François Legault a annoncé mardi que Québec va avancer des dates de son plan de déconfinement. À partir du lundi 14 juin, toutes les régions en zone orange passent au jaune. Et, comme prévu, les bars pourront accueillir des clients en terrasses dès vendredi.

La situation de la pandémie continue de s’améliorer. Notre plan de déconfinement fonctionne et on peut même le devancer. En plus, on a de bonnes nouvelles pour les finissants!



