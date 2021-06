L’ancien ministre Geoffrey Kelley devient négociateur du gouvernement avec Kahnawake

L’ancien ministre responsable des Affaires autochtones Geoffrey Kelley devient le nouveau négociateur dans les relations entre le gouvernement du Québec et la communauté mohawk de Kahnawake, située près de Châteauguay, sur la rive sud de Montréal.

C’est l’actuel ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, qui en a fait l’annonce samedi, par voie de communiqué.

« En tant qu’ex-ministre responsable des Affaires autochtones, M. Kelley est plus que qualifié pour représenter le Québec aux tables de négociation. Je suis certain que son expertise et son approche permettront d’améliorer les conditions de vie des Mohawks de Kahnawake et de poursuivre nos rapprochements entre nations », a déclaré M. Lafrenière.

Geoffrey Kelley entrera en fonction le 14 juin prochain. Le nouveau négociateur auprès de Kahnawake succédera à Florent Gagné.

« Grâce au travail de M. Gagné, d’importants rapprochements ont pu être réalisés entre le Québec et Kahnawake, notamment en matière d’emploi. Les deux négociateurs profiteront de la période estivale pour faire un transfert d’expertise et assurer la continuité », a indiqué le ministre Ian Lafrenière.