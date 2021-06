Des allégements entrent en vigueur lundi dans les résidences pour aînés

Une série d’allégements des mesures prises pour enrayer la COVID-19 entreront en vigueur lundi dans les différents types de résidences pour aînés et autres milieux de vie.

C’est la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qui a détaillé vendredi les diverses mesures en conférence de presse, en compagnie du directeur national de la Santé publique, Horacio Arruda.

Il sera notamment plus facile pour les résidents de recevoir de la visite, s’est réjouie la ministre.

Les mesures touchent les CHSLD, les résidences privées pour aînés (RPA) ainsi que les ressources intermédiaires (RI) et les résidences de type familial (RTF) qui accueillent des gens de tous âges.

Certains allégements seront variables selon le palier d’alerte dans lequel chaque résidence est située, mais d’autres s’appliqueront partout au Québec.

Les résidents qui sortiront de chez eux n’auront plus besoin de faire une quarantaine à leur retour et les visiteurs n’auront plus à prendre rendez-vous avant de se présenter. De plus, les résidents d’une même RPA qui auront eu deux doses de vaccin pourront se côtoyer à l’intérieur de leur unité locative et ce, partout au Québec.

Les autres allégements varient selon la couleur du palier.

Nombre de visiteurs

Dans les régions où le palier d’alerte vert est en vigueur, il sera permis de recevoir 9 personnes à l’intérieur du milieu de vie, pour un total de 10 personnes incluant le résident, tandis que dans le palier d’alerte jaune, il sera permis de recevoir les personnes d’une autre résidence, et ce, en tenant compte de la capacité d’accueil du milieu. En palier d’alerte orange, une personne à la fois pourra se rendre dans les milieux de vie.

Salles à manger

En ce qui concerne les salles à manger en RPA, des allégements ont été apportés aux paliers d’alerte vert et jaune, où il sera permis de réunir respectivement 10 et 6 personnes par table, avec place déterminée sans distanciation physique. Au palier orange, quatre résidents seront permis par table, toujours sans distanciation physique.