François Legault avance l’idée de «festivals-bals»

Le premier ministre François Legault avance l’idée d’organiser des « festivals-bals » afin de permettre la tenue de ce rite de passage cher au cœur des finissants dans le respect des règles sanitaires.

M. Legault a notamment rappelé jeudi avant-midi le feu vert donné par la Santé publique, non sans conditions, à la « reprise des festivals et autres événements offrant des spectacles extérieurs » à compter du 25 juin prochain. « Il pourrait y avoir un festival-bal, je ne sais pas, en plein air », a-t-il par la suite lancé lors d’un point de presse sur la colline parlementaire. « Bon, il ne faut pas qu’il pleuve », a-t-il ajouté.

Par le biais de ses conseillers politiques, M. Legault a « demandé » au directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, de « trouver un compromis pour nos jeunes » afin qu’ils puissent marquer de belle façon la fin des études secondaires, collégiales ou universitaires sans ouvrir la porte à « une éclosion dans un bal [qui] cause des dégâts graves ». « Je trouve ça triste qu’ils n’aient pas de bal. [Ils] méritent d’avoir quelque chose », a-t-il soutenu. « J’ai eu un bal après le secondaire. J’ai eu un bal après le cégep. Puis, j’ai eu un bal après l’université. Je me souviens très bien des trois événements. On a eu du fun… et ça a marqué ma vie », a relaté l’élu de 64 ans.

Le chef du gouvernement s’est ensuite permis d’énoncer quelques pistes de solution. « Avoir une remise de diplômes chacun à sa place à l’école, même en dehors des heures de classe, il me semble que ça, c’est possible », a-t-il tantôt suggéré. « Avoir une activité en plein air, je pense qu’il y a des moyens d’avoir des accommodements », a-t-il tantôt affirmé, tout en rappelant qu’un maximum de 2500 personnes seront autorisées « debout ou assis sans place assignée » sur le site des festivals et autres événements offrant des spectacles extérieurs dès le lendemain de la Fête nationale, « à condition de respecter les mesures sanitaires de base ainsi que d’autres mesures spécifiques ».