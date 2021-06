L’intervalle entre les deux doses de vaccins passe de 16 à 8 semaines

La modification des rendez-vous pour la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 se déroulera tout le mois de juin. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dévoilé un calendrier accéléré pour cette deuxième portion de la campagne de vaccination.

Dès lundi, les personnes âgées de 80 ans et plus pourront devancer leur rendez-vous. Le lendemain, ce sera au tour des 75 ans et plus et ainsi de suite tous les jours jusqu’au 23 juin pour les 18 ans et plus.

Le ministre Dubé avait annoncé par voie de communiqué quelques heures plus tôt que l’intervalle recommandé pour l’ensemble des vaccins contre la COVID-19 administrés au Québec passe de 16 à 8 semaines pour la majorité des personnes.

#COVID19 - L’intervalle recommandé pour l’ensemble des vaccins administrés au Québec passe de 16 à 8 semaines pour la majorité des personnes.



Pour consulter le communiqué complet: https://t.co/Nxhat1EujI. — Santé Québec (@sante_qc) June 3, 2021

D’autres détails suivront.