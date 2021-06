La commissaire à l’éthique recommande la suspension de Pierre Fitzgibbon

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, doit être suspendu parce qu’il contrevient toujours au code d’éthique des députés. C’est ce qu’a recommandé mercredi la commissaire à l’éthique, Ariane Mignolet, dans un quatrième rapport sur les intérêts privés de l’élu.

Elle estime qu’« un manquement continu au Code présente un risque réel d’alimenter la perception selon laquelle les élus ne sont pas soumis à la loi comme le reste de la population et peuvent déroger à leur propre code de conduite. »

Elle presse le premier ministre François Legault de suspendre M. Fitzgibbon de son droit de siéger à l’Assemblée nationale de même que ses allocations et ses indemnités jusqu’à ce qu’il se départisse de ses actions dans les entreprises privées ImmerVision et White Star Capital. Il pourrait également choisir de renoncer à son titre de ministre de l’Économie et de placer ses intérêts dans une fiducie sans droit de regard pour se conformer au code d’éthique.

Au moment où ces lignes étaient écrites, l’attaché de presse de M. Fitzgibbon a indiqué qu’il était toujours ministre. Le premier ministre doit aborder la question en point de presse en début d’après-midi.

Lors de l’étude des crédits de son ministère au début du mois de mai, M. Fitzgibbon avait soutenu qu’il était conforme au code d’éthique des députés même s’il ne s’était pas départi de ses actifs. Il avait alors indiqué s’être départi de 12 de ses 13 investissements privés.

M. Fitzgibbon a fait l’objet de trois rapports de la commissaire à l’éthique depuis 2019. L’un de ces rapports lui a valu un blâme de l’Assemblée nationale en novembre 2020. Le premier ministre François Legault avait exclu tout nouveau blâme en décembre, faisant fi de la recommandation dans le troisième rapport de la commissaire.

D’autres détails suivront.