La rémunération des médecins plus floue que jamais

La rémunération des médecins du Québec a coûté 1 milliard de dollars de moins que prévu depuis cinq ans. Le hic, c’est qu’on ignore pourquoi, déplore la vérificatrice générale (VG) Guylaine Leclerc dans un nouveau rapport.

Depuis 2015, ce « solde » a augmenté chaque année pour atteindre 1,04 milliard $ en 2019-2020. Or les analyses du ministère de la Santé ne permettent pas de savoir s’il s’agit d’économies ou d’argent dû aux médecins.

« Ce solde », écrit Mme Leclerc, est une « occasion » que le ministère n’a pas saisie « pour éviter d’accumuler des engagements financiers envers les médecins ». C’est d’autant plus important, précise-t-elle, que, dans le passé, de tels soldes ont servi à financer des forfaits aux médecins ou l’augmentation de tarifs d’actes médicaux « sans égard à l’amélioration des services ».

La vérificatrice reproche aussi au ministère son piètre suivi de la hausse de 2 milliards $ accordée aux médecins pour rattraper leur écart salarial avec leurs collègues du reste du Canada.

Entre 2007 et 2017, 44 % en moyenne de la hausse des dépenses en santé incombait à la rémunération des médecins, soit l’équivalent de 8 % par an contre 3 % pour le reste des dépenses.

L’institut de la pertinence écorché

La VG écorche aussi l’Institut de la pertinence dont les travaux n’ont pas permis de réduire la rémunération des médecins spécialistes comme prévu. Comme le révélait Le Devoir en avril dernier, l’Institut n’est parvenu qu’à dégager 6 millions $ d’économies sur les 70 millions $ prévus pour la première année.

Enfin, Guylaine Leclerc constate que les ententes sur la rémunération des médecins sont plus complexes que jamais, ce qui nuit « à l’amélioration continue » et « à la recherche d’une certaine efficacité ». À titre d’exemple, « les manuels de facturation des omnipraticiens et des médecins spécialistes totalisent 4075 pages dont 577 concernent uniquement les instructions de facturation », écrit-elle.

D’autres détails suivront.