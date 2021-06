Pensionnats autochtones: Québec n'exclut pas de faire des fouilles sur son propre territoire

Le Québec pourrait effectuer des fouilles sur son propre territoire à la suite de la découverte de 215 corps d’enfants autochtones sur le site d’un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Mardi, le ministre québécois responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a déclaré qu’il n’excluait pas d’entreprendre ces travaux, si tel était le souhait des familles d’enfants disparus.

Il a dit être en communication constante avec des regroupements de familles et qu’une décision serait prise « rapidement ». Entre-temps, il n’a pas demandé d’ordonnance de sécurisation des sites.

Le Québec comptait à l’époque six pensionnats autochtones, dont quatre sont situés aujourd’hui en territoire autochtone et deux en territoire allochtone. Ces derniers étaient à La Tuque et à Amos.

Le dernier pensionnat a fermé ses portes en 1991.

« Est-ce que j’exclus qu’il y ait des corps qui soient enterrés à ces endroits-là ? La réponse, c’est non », a déclaré le ministre en point de presse à l’Assemblée nationale.

Il a dit par contre vouloir procéder par étapes, par respect pour les familles qui pourraient vivre un épisode douloureux. « On est en lien avec les familles, avec les communautés, on va voir quelle est leur volonté. »

Vendredi dernier, le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, s’est dit « horrifié » en apprenant la nouvelle de la découverte des corps de 215 enfants enterrés sur le terrain de l’ancien pensionnat autochtone de Kamloops.

Il a déclaré que cette découverte était une tragédie « d’ampleur inimaginable » qui venait mettre en lumière toute la violence et les conséquences du système des pensionnats autochtones.