Des chefs autochtones lancent un plaidoyer pour reconstruire les ponts avec les Québécois

Au douzième jour des audiences publiques sur la mort de Joyce Echaquan, le grand chef de la Nation Atikamekw et celui du Conseil des Atikamekw de Manawan lancent un vibrant plaidoyer destiné au peuple québécois pour reconstruire les ponts et reconnaître les biais inconscients qui se sont transmis de génération en génération.

« On ne peut pas laisser durer les choses, il faut casser cet état d’esprit qui s’est installé entre nous, Autochtones et non-Autochtones, a soutenu le grand chef de la Nation Atikamekw, Constant Awashish. Je pense que Joyce nous a ouvert les yeux. Grâce à elle, les choses pourront changer. »

Ce ne sera pas facile, a tout de même reconnu le grand chef. « On voit bien sur les réseaux sociaux tout le mépris qui peut exister face aux Premières Nations, comme si on méritait ce qui se passait. »

Il interpelle les Québécois, invitant « monsieur et madame tout le monde » à réfléchir et à se questionner sur ce qu’ils souhaitent pour les Premières Nations et sur la façon dont ils peuvent s’entraider et s’enrichir mutuellement pour que les futures générations puissent vivre ensemble dans un monde meilleur. « Présentement, on a mal, on ne se connaît pas, on a peur l’un de l’autre. Il faut faire tomber les barrières et travailler ensemble pour que les choses puissent changer. »

Selon lui, la majorité des Québécois ne sont pas racistes, mais ils transportent avec eux un bagage de biais et de préjugés souvent inconscients transmis de génération en génération et que tout le monde connaît, justement parce qu’ils sont persistants et insidieux. « C’est ça qu’on dit quand on parle de racisme systémique », explique-t-il.

Principe de Joyce

Comme d’autres l’ont fait avant lui, il demande au gouvernement du Québec de reconnaître le Principe de Joyce, soit une série de recommandations faites par la Nation Atikamekw afin d’assurer à tous des soins dignes de ce nom, et ce, en misant notamment sur la notion de sécurisation culturelle.

Or, bien que le fédéral et plusieurs organisations aient reconnu le bien-fondé de ce principe, le premier ministre François Legault s’y oppose toujours, car la reconnaissance du Principe de Joyce passe notamment par l’acceptation du racisme systémique, une notion réfutée par le gouvernement du Québec. « J’ai l’impression que tacitement, c’est un parfait exemple de racisme systémique de ne pas reconnaître le Principe de Joyce, affirme M. Awashish. Le Principe de Joyce, ce sont des solutions que nous avons apportées. C’est nous qui vivons le racisme systémique, c’est nous qui amenons des solutions simples. On veut des solutions mises de l’avant par nous, pas des solutions des autres pour nous ! »

Avant lui, le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, Paul-Émile Ottawa, a lui aussi rappelé l’importance d’adopter le Principe de Joyce, demandant même à la coroner Géhane Kamel de l’inclure dans ses propres recommandations.

Plus jamais…

« Plus jamais je ne veux revoir des images comme celles qui me hantent encore, plus de vidéo comme celle que Joyce diffusait pour essayer d’être sauvée, plus de vidéo d’une fille filmant sa mère décédée, impuissante. Le racisme qui a infantilisé et dénié toute humanité à cette mère de sept enfants a plongé tout le Québec dans la peur et exacerbé notre crainte envers le système de santé du Québec. »

Il a raconté que sa communauté avait été « impactée de plein fouet » par les événements. « Joyce était notre sœur à tous et nous avons vu sa mort en direct, sans pouvoir faire quoi que ce soit. » Les gens de Manawan étaient « sidérés » et « dépourvus » lorsqu’ils ont vu les vidéos, filmées à l’hôpital de Joliette, à trois heures de route de chez eux. « Quelque part, nous nous sentons tous coupables de ne pas avoir pu agir de telle sorte que Joyce aurait pu être sauvée. Ça a été un grand traumatisme pour nous. »

Pour les membres de la communauté, « c’est comme si c’était arrivé tout à l’heure ». Ils vivent avec cette crainte et le souvenir de cette journée fatidique. « Chaque fois, Joyce meurt encore dans nos cœurs. » La blessure ne se guérit pas, a-t-il ajouté. « Joyce nous manque, notre incapacité à la sauver nous pétrifie, nous sommes comme suspendus dans le temps. »

Prise de conscience nationale

Selon le chef Ottawa, « la confiance mettra du temps à s’établir », mais il espère que les audiences publiques « sont le début d’une véritable prise de conscience nationale » sur ce que les Autochtones vivent dans le système de santé et ailleurs. « J’espère que nos cœurs vont s’apaiser et que les vôtres vont s’ouvrir pour nous aider à guérir et stopper la transmission de nos traumas aux prochaines générations pour qu’elles puissent être au courant de leur histoire sans plus jamais la subir et pour que ces générations futures puissent se dire que la vie des Premières Nations a bien évolué depuis 2021. »