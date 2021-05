Montréal restera en zone rouge un peu plus longtemps

Montréal et Laval devront attendre encore deux semaines avant de passer en zone orange. Le Québec mettra le cap sur ce nouveau palier d’alerte à compter de lundi prochain, comme le prévoit le plan de déconfinement du gouvernement, mais la métropole et sa banlieue devront attendre.

« On préfère être prudents », a indiqué le premier ministre François Legault lors de sa conférence de presse hebdomadaire mardi. Quelques municipalités régionales de comté (MRC) resteront également en zone rouge plus longtemps dans les régions de Chaudière-Appalaches, l’Estrie et du Bas-Saint-Laurent. « Même dans les cinq régions ou sous-régions où on reste en rouge, la situation s’améliore, on est optimistes, a-t-il ajouté. Et l’objectif, c’est que lundi suivant, donc lundi le 7 juin, tout le Québec soit en orange. »

M. Legault s’est réjoui de voir le nombre de nouveaux cas de COVID-19 diminuer. La Santé publique en rapportait 346 mardi. Elle comptait également neuf hospitalisations dues à la maladie de moins que la veille, pour un total de 415. « La tendance est bonne, a constaté le premier ministre. Le taux de tests positifs est rendu à 2,3 %. Juste pour vous donner un comparatif, en Ontario, [lundi], il était à 6,2 %, donc plus que le double. »

Le gouvernement peut donc commencer à mettre en œuvre son plan de déconfinement. Le couvre-feu sera levé et les restaurants pourront accueillir des clients sur leurs terrasses partout au Québec dès vendredi. Un maximum de huit personne pourra également se rassembler à l’extérieur dans une cour.

Trois jours plus tard, la majorité des régions encore en zone rouge — la Capitale-Nationale, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière et l’Outaouai — vont passer au palier d’alerte orange. Les élèves de troisième, quatrième et cinquième secondaires pourront donc assister à leurs cours en personne à temps plein, les salles à manger des restaurants pourront rouvrir tout comme les gyms.

D’autres détails suivront.