Manon Massé ne sera pas le visage de Québec solidaire lors de la prochaine campagne électorale. Elle en a fait l’annonce dimanche dans un discours de clôture devant les militants réunis en conseil national virtuel.

Elle entend toutefois solliciter un nouveau mandat de députée et demeurer co-porte-parole du parti. « Quand on a moins d’années devant que derrière, on veut que chaque jour compte », a-t-elle déclaré.

Celle qui partage le poste de porte-parole de Québec solidaire avec Gabriel Nadeau-Dubois a fait partie du noyau dur qui a fondé le parti il y a 15 ans. Elle avait été sa toute première candidate lors de l’élection générale de 2006.

La femme aujourd’hui âgée de 57 ans a tenté sa chance à cinq reprises avant d’être finalement élue à l’Assemblée nationale en 2014 dans la circonscription de Sainte-Marie — Saint-Jacques. Elle devenait ainsi la troisième députée solidaire à siéger. Trois ans plus tard, elle était choisie comme co-porte-parole du parti par les militants après le départ de Françoise David et d’Amir Khadir.

Manon Massé a causé la surprise en annonçant en fin d’avant-midi dimanche qu’elle ferait le point sur son avenir politique en clôture du conseil national de son parti qui réunit virtuellement quelque 200 délégués.

D’autres détails suivront.